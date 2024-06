A 18 éves újvárosi szépségünknek nem ismeretlen a reflektorfény, a szépség- és a modellversenyek világa. 2022-ben a Miss Hungary szépségverseny tini-királynője lett, majd a rákövetkező évben megnyerte az első World TOP Model Hungary-t is. A Tündérszépek 2024-es országos fináléjában pedig nem titkolt célja – a fejlődés, a tapasztalatszerzés és az új ismertségek mellett –, hogy a verseny története során először megnyerje a koronát Fejér megyének.

Horváth Lilla bombaformában várja a nyarat. Tündérszépünk szereti aktívan tölteni szabadidejét, lovagol, jégkorongozik és edzőterembe jár

Forrás: A család

„Aki nem mer, az nem nyer!" – vallja. Ez a mondat egyébként kiskora óta segíti őt az életben. Nem véletlen, hogy számos dologban kipróbálta már magát: jégkorongozik, lovagol és bokszol is! Úgy gondolja hogy az adottság nem tehetség, de rengeteg bátorság kell ahhoz hogy éljünk vele és merjünk nagyon jók lenni, vagy akár a legjobbak. Országos szépségversenyünknek is ezzel a lendülettel vágott neki, és hiszi: a Tündérszépekkel mindenképp csak nyerhet!

– Rendkívül izgatott vagyok! Ennyi fotózással és megmérettetéssel a hátam mögött még mindig izgulok, ugyanazt a varázst érzem, mint az első versenyemnél. A 22 legszebb lány közé bekerülni nem kis dolog, köszönöm a szakmai zsűrinek a bizalmat, alig várom, hogy a neves mentorokkal találkozhassak – hangsúlyozta Horváth Lilla. Szépségünk a feol.hu-nak arról is mesélt, hogy mindig van hova fejlődni és nap mint nap azért dolgozik, hogy személyiségében és megjelenésében is minél jobb lehessen, ez is motiválta a jelentkezésben.