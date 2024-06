Horváth Lillát sok szerepben láthatták már olvasóink. Ez többek között sokoldalúságának és nyitottságának is köszönhető. Ezúttal nem divatfotózáson ragyogott a kamera előtt, hanem egészen új szerepben, színészi kvalitásait domborította ki. Azt már mondanunk sem kell, hogy a klipet látva Lilla valamennyi nézőt levett a lábáról vagány megjelenésével.

– A felkérés Mizák Bencétől, a Romkert Event Managertől érkezett. Bencével régóta ismerjük egymást és így kaptam a felkérést, hogy szerepeljek a videóban, melynek elkészítésében nagy szerepe volt még Könczöl Gergőnek, a Romkert program szervezőjének is. Hatalmas élmény volt együtt dolgozni Dévényi Niki, DJ Bárány Attila, DJ Kollár-Kollár Balázs, DJ Hory-Horváth Zoltán, Vas Gergő, Fehérvári Dominik, Korbacska Dániel szereplőkkel, a videót Élő Bence készítette – kezdte beszélgetésünket Lilla.

Jelenet a videóból

Forrás: World Is Mine Hungary

A dunaújvárosi szépség kiemelte, hogy a forgatás minden percét élvezte, az idő csak úgy repült a jó hangulatban és remek helyszíneken: – Mindenki szemében láttam azt a tüzet, ami engem is nagyon motivált, hogy kihozzam magamból a legjobbat. Azt hiszem, sikerült! A helyszínek is fantasztikusak voltak. A Romkert szórakozóhely egy oázis az Erzsébet híd budai hídfőjénél a Gellért-hegy lábánál, csodás környezetben, ami igazán adott volt a jelenetekhez, de forgattunk a Renegade Tattoo and Piercing szalonban is, igazán vagánnyá téve a videót. Azt hiszem, mondhatom, hogy remek helyszíneket választottak a rendezők – tette hozzá.

Amikor Lillát a jövőről kérdeztük, hogy várható-e hasonló szereplés? – sejtelmesen csak elmosolyodott és azt mondta: – Egyelőre semmit nem árulhatok el ezzel kapcsolatban. Szeretek meglepetéseket okozni és remélem fogok is a jövőben.