A hír természetesen bombaként robbant a klub közösségi oldalain, hiszen ki is tudna ellenállni egy ilyen cukiságnak. Dió tenyésztője és gazdája nem más, mint Takács Sára, a Magyar Kuvasz Egyesület lelkes tagja, aki az ősi magyar fajta megtartásáért és népszerűsítéséért dolgozik. Otthoni gazdaságukban is több mint 10 csodálatos tenyészegyed teljesít szolgálatot, közöttük cseperedik majd fel Dió, a híressé vált fiatal kutyus, a paksiak új kedvence.

– Nagyon jó érzés, hogy a családban tudhatunk egy ilyen "hírességet"! – mondta mosolyogva Sára, aki elmesélte még , hogy a Magyar Kuvasz Egyesülethez futott be a megkeresés, miszerint az élvonalbeli labdarúgó klub szívesen támogatná az Egyesületet a Kuvasz fajta felemelésében vállalt törekvéseiben. Így jött a kabalaállat ötlete. Ahogy az a sajtóbemutatáson is elhangzott a Paksi FC részéről, a kuvasz igazi nemzeti kincs, hungarikum, s mint ilyen, teljes mértékben illeszkedik a kizárólag magyar játékosokat szerepeltető klub filozófiájához.

Takács Sára elárulta azt is, hogy a szurkolók a hazai meccsek előtt, közben és utána is találkozhatnak majd új kedvencükkel, akinek egyébként a drukkerek adhatnak majd hívónevet. A hozzászólások között "Bátor", "Vitéz" és "Stopli" is felmerült, a szurkolóké a választás joga.