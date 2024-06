Mint azt megtudtuk, egy székesfehérvári fürdő kedvéért vált meg táncos ruhadarabjaitól és cserélte bikinire. A fotók pedig önmagukért beszélnek, amelyeket nem más, mint kollégája és egyben jó barátja, Radnai Zoltán készített. A Tia becenevű egykori szépségkirálynő a FEOL-nak elmondta, hogy nagyon örült a lehetőségnek:

– Nagyon örültem a felkérésnek, amikor az Árpád Fürdő vezetője – akivel régóta jó kapcsolatot ápolok – felkért álljak modellt és mutassam be ezt a nagyszerű helyet. Örömmel igen mondtam, hiszen már kislány koromban is erről álmodoztam, hogy egyszer viszont láthassam magam óriásplakátokon is. Ez teljesült! Én magam is meglepődtem a minap, hogy az Aszalvölgyi úti bevásárlóközpontból kilépve megpillantottam magam és ott vagyok nagyban. Kellett pár másodperc, mire feldolgoztam – mesélte nagy mosollyal az arcán Dudás Patrícia, akiről biztosan sokat hallunk még a jövőben!