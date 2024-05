A tavalyi Azahriah koncert után magasan volt a léc mind hangulatot, mind nézőszámot tekintve, de már az első nap délelőttjén körvonalazódott, hogy mindenki Alcsúton akar bulizni. Szombaton olyan előadók léptek a nagyszínpadra, mint az Elefánt, VALMAR, Korda György és Balázs Klári, a Don't Stop The Queen, valamint Majka. A kisszínpad is csak a nevét tekintve volt kicsi, hiszen a fellépők között ott volt Manuel, aki nemrég a Budapest Parkban adott telt házas koncertet, így nem volt kérdés, hogy ő is óriási tömegeket mozgat majd meg, úgymint Király Viktor és Radics Gigi.

A szombati napon az Elefánt zenekar melegítette be a közönséget. A leglelkesebb VALMAR-rajongók azonban már délelőtt 10 órakor elfoglalták helyüket az első sorban, hogy 17:30-kor a legjobb helyről tomboljanak együtt Marics Petivel és Valkusz Milánnal.

A késő délutáni koncertre meg is telt a rét és nem kevesebb mint tizenötezer ember várta, hogy színpadra lépjen a fiatal duó. Ám mielőtt ez megtörtént volna a zsúfolásig telt réten romantikus pillanatoknak lehettek szemtanúi az emberek. Egy lánykérés is történt a 8. Vál-völgyi Zsúron, amely még különlegesebbé tette az eseményt, a fiatal pár számára pedig biztosan életük egyik legfontosabb helyszíne marad ez a bizonyos rét.

A VALMAR-os fiúk pedig berobbantották a nagyszínpadot, a romantikát pedig igazi fesztiválhangulat váltotta fel.

Peti és Milán annak ellenére, hogy már korábban megtöltötték a Budapest Parkot és a Papp László Sportarénát is, egyszerűen nem hittek a szemüknek, hogy mennyi ember gyűlt össze, s ennek többször hangot is adtak közösségi média oldalaikon.

A fiatalok után generációváltás következett a nagyszínpadon, hiszen Korda György és Balázs Klári vette át a mikrofont, ám a közönség soraiban a legkisebbek is kívülről fújták a legnagyobb Korda-klasszikusokat és mindenki tudta, hogy lobog a szélben a szélzsák.

A Reptér után a Queen-slágerek kaptak főszerepek, amelyeket a közönség végig együtt énekelt a Don't Stop The Queen zenekarral, akik szintén fergeteges hangulatot varázsoltak egy igazi időutazás keretein belül.

Utolsóként Majka és zenekara kapta meg a mikrofont, ám a közönség nem fáradt, és mindenki táncolt Alcsútdobozon. Az energia még este tíz után sem fogyott el. Amikor ugrálni kellett, egy emberként emelkedett magasba a hatalmas tömeg. Ahogy a világ egy kicsikét szűk volt már mindenkinek Majka rátett egy lapáttal a show-ra és 30 perccel meghosszabbította buliját, megkoronázva ezzel a szombati nap programját.

Vasárnap ismét korán indult a nap, a lelkes zsúrozok már délelőtt szép számmal érkeztek a rétre. Nem is csoda, hiszen a fellépők sorát erősítették a Neoton Família Sztárjai, a Hooligans, T. Danny, a Follow The Flow, valamint ByeAlex és a Slepp. A délután folyamán a kisszínpadon fellépett Csonka András és a V-Tech, a Hősök, az Animal Cannibals, valamint Molnár Tamás és Pápai Joci.

Csepregi Évával először a retró vonatra szállhattak fel a zsúrozok a nagyszínpad előtt, hiszen a Neoton örökzöld slágerei csendültek fel.

A retró vonat után a rockzene vette át a főszerepet a nagyszínapdon, s hatalmas energiával csapott a húrok közé a Hooligans zenekar. A hangulat ilyenkor már a tetőfokára hágott, s mindenki maximális energiaszinttel vetette magát a vasárnapi buliba.

A Hooligans után T. Danny kapta meg a mikrofont, aki a tőle megszokott módon robbant be a színpadra. A nézőtér ilyenkor teljesen megtelt, ahogy Danny megmondta: itt mindenki ugrált és fent volt a keze. A fiatalos lendület a koncert elejétől a végéig kitartott, és hatalmas extázis övezte az előadó legnagyobb slágerét, amit ráadásszámként adott elő, és emelte még magasabb szintre az amúgy is felfokozott hangulatot.

Amikor a lenyugvó nap narancssárágra festette az eget, a Follow The Flow zenekar bizonyította, hogy valóban a legszebb pillanatok vannak ingyen. A slágereket kívülről fújta a közönség, akik továbbra is kitartóan tomboltak a második nap végéhez közeledve is. Amikor az égbolt pedig elsötétült, s a több ezer telefon vakuja csillagként ragyogott az éjszakában egyszerűen elfogytak a szavak.

A 8. Vál-völgyi Zsúr utolsó fellépője ByeAlex és zenekara volt, akik nem hagyták, hogy alább hagyjon az energiaszint és megmutatták, hogyan kell méltóképp lezárni egy ilyen rendezvényt. A zsúrozok minden számot együtt énekeltek a zenekarral s bizonyították, hogy ők bizony nem fáradtak el.

Egy szó mint száz, valódi sztárparádé volt a hétvégén az Alcsúti Arborétumban, s ismét óriási tömegeket mozgatott meg a rendezvény, akikkel sok-sok emlékkel a szívükben tértek haza, hogy kipihenjék a kétnapos buli fáradalmait. A szervezők szintén örök emlékekkel gazdagodtak és posztban mondtak köszönetet a zsúrozóknak s fellépőknek egyaránt, és az egész személyzetnek, akik nélkül nem valósulhatott volna meg ilyen magas szinten a rendezvény.