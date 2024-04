Nagy Renáta az elsők között érkezett csütörtökön a fotózás helyszínére, aki látszólag visszahúzódó, ugyanakkor rendkívül színes egyéniség. Szeret társasági életet élni, ám ha egy kis magányra vágyik, akkor pusztaszabolcsi otthonában szívesen elővesz egy könyvet, vagy éppen kertészkedik. Imád utazni, vonzzák az egzotikus helyek és az idegen kultúrák. Nemrégiben érkezett haza például a tengerentúlról, hamarosan pedig Párizst és a Maldív-szigeteket is meghódítaná.

A barna hajú egzotikus hölgy úgy véli, az életben minden lehetőséget meg kell ragadni, és merni kell nagyot álmodni. Azért jelentkezett a versenyre, mert szeretne magának bizonyítani és önbizalmat szerezni a kamera előtt, hiszen a média világában képzeli el a jövőjét. Az egyik nagy gyerekkori álma, hogy műsorvezető lehessen, ezért elsősorban a kapcsolatteremtés, a tapasztalatszerzés motiválta, de természetesen szívesen dolgozna együtt a Kárpáti Rebeka, Köllő Babett és Tótpeti Lili alkotta mentorcsapattal is. Mint mondta, mindig is vonzotta a modell világ, így ha fotóival sikerülne elnyernie a FEOL és a Fejér Megyei Hírlap olvasóinak támogatását az olyan adrenalin-löketet és visszajelzést adna számára, amit sosem felejtene el.

Nagy Renáta alkalmi ruhában is megmutatta bájait.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Aztán elérkezett a pillanat, felkapcsolódtak a reflektorok, megérkezett Nagy Norbert fotósunk, aki különböző ruhaszettekben - utcai, elegáns, bikini - kapta lencsevégre Tündérszépünket, miközben stábunk másik fele videóra vette a jó hangulatú fotózás pillanatait. Reni a kezdeti izgalmakat követően elengedte magát és a tanácsokat megfogadva kecsesen pózolt kameráink előtt. A végeredmény pedig önmagáért beszél. Legyen szó hétköznapi vagy alkalmi ruháról, mindegyik öltözékben ki tudott teljesedni. A képeket pedig hamarosan a feol.hu-n is láthatják.

Addig is ne felejtsék, ahogy korábban, úgy most is – olvasóink is dönthetnek a továbbjutásról és már lehet osztani a szíveket a szépségeknek. Aki pedig a Tündérszépek láttán maga is kedvet kapott a jelentkezéshez – vagy bátorítaná ismerősét –, annak április 21-ig ezen az oldalon továbbra is nyitva áll ez a lehetőség. A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket!