– Milyen gyorsan repül az idő – kezdte beszélgetésünket a szülinapos, aki éppen a jól megérdemelt reggeli kávéját fogyasztotta a reptéri büfében – Ez egy különleges nap lesz, hiszen New Yorkba utazom, egész nap repülni fogok, így szülinapom a levegőben lesz és kétszer is ünneplem az időeltolódas miatt! – tette hozzá mosolyogva, majd kérdésünkre, hogy „mit kívánt idén”, a következőt válaszolta: – Mindent elsöprő nagy szerelmet! Szeretném végre az idei évet magamra fordítani, barátokra, családra és ki tudja, talán a nagy Ő-be is belefutok!

Petrától azt is megtudtuk, hogy egy hetet fog eltölteni New Yorkban, ahol a pihenés és a szórakozás mellett egy fotósorozat is készül róla, majd hazatérrve aig várja, hogy elkezdődjön a Vál-völgyi Zsúr, ami számára kihagyhatatlan program.