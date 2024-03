– Ez a lehetőség számomra is meglepetés volt, hiszen csak akkor tudtam meg, mikor kiderült, hogy kiválasztottak a jelentkezők közül és részt vehetek a fotózáson – mesélte Kata. Elmondta, édesanyja rendszeres olvasója a feol.hu-nak és a Fejér Megyei Hírlapnak, így kapva-kapott az alkalmon, hogy benevezze őt a Tündérszépekre és az ehhez szükséges fotókat is elküldte.

– Édesanyámtól nem áll távol az ilyesmi, hiszen már kisbabaként szépségversenyen vettem részt, amit meg is nyertem! Most azonban szeretnék, így felnőttként is bizonyítani, elsősorban magamnak. Szeretek új dolgokat kipróbálni!

A fotózáson profi csapat várta, a fotós mellett sminkessel és fodrásszal dolgozott egyszerre. Mint mondta, teljesen rabul ejtette ez a világ, jó érzés volt megtapasztalnia, hogy ennek a munkának ő van a középpontjában. Teljesen elengedte magát, csak úgy ragyogott a kamera előtt, igyekezett megélni minden pillanatot. A végeredmény pedig önmagáért beszél, amit hamarosan ti is láthattok majd a feol.hu-n. Mint megtudtuk, korábban nem foglalkozott modellkedéssel, de eltudná magát képzelni magát ezen a területen.

Kozma Kata példája jól mutatja, hogy az ész és a szépség megfér egymás mellett. Már egészen fiatalon, 18 évesen négy nyelven is beszél – angolul, németül, spanyolul és oroszul – a magyar mellett és a családjával együtt igazi felfedező is, megfordultak már Ázisa és Afrika különböző országaiban is. A másik szívszerelme a lovaglás, az irodalom és a zene, igazi rajongó típus és bármit megtenne, hogy eljuthasson egy Twenty One Pilots koncertre.

