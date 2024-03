Már a sminkelés közben látszott Dorinán az izgatottság, annyira aranyos volt. Ám amint felkapcsolódtak a fények és kameránk elé állt, egy szempillantás alatt elengedte magát. Igéző tekintetével, bájos mosolyával valósággal megzabolázta a környezetét, egyszerűen imádta kamera, akár utcai, elegáns, vagy éppen bikinit öltött magára, Tündérszépünkről sütött a jókedv, csak úgy ragyogott.

Nevezz még most a Tündérszépek versenyére, mielőtt betelnek a helyek! Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Fejér vármegye szépségei Veszprém, valamint Zala hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!

A szőke szépség elmesélte, hosszú út vezetett addig, míg végül ráklikkelt a jelentkezés gombra, amiben barátnője, Kis Laura Dóra, a korábbi Tündérszépek döntősének biztató szavai is nagyban hozzájárultak, aki a szépségversenynek köszönheti modell karrierjének beindulását. Dorina elárulta azt is, mindemellett párját is szerette volna meglepni és büszkévé tenni a jelentkezéssel. Reméli, fotóival elnyerheti a FEOL és a Fejér Megyei Hírlap olvasóinak támogatását, hogy megvalósítása álmát és szűkebb hazáját, Fejért képviselhesse a Tündérszépek országos fináléjában. Ő mindent megtesz addig is, hogy tánccal és edzéssel megőrizze bomba alakját a döntőre is.

