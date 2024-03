Erre a kérdésre kereste a választ Majka, s meg is találta az MVM Dome-ban, ahol március 23-án olyat alkotott, amely a tengerentúlra repítette mind a húszezer embert, s amely olyan látványvilággal kápráztatta el a rajongókat, amely egészen más szintre emelte a hazai koncertélmény fogalmát. Magasra tette a lécet Majoros Péter, de elfogult vagyok, hiszen csak "egy rajongó vagyok minek tagadjam", de kezdjük az elején.

Mondhatni hagyomány, s lassan jubileum is, hiszen édesanyámmal 2015 óta járunk együtt Majka Parkos bulijaira, s minden olyan koncertre, amely elérhető távolságban van számunkra. Megszámlálhatatlan élménnyel gazdagodtunk már, s 2017-ben az Arénás koncert után éreztük azt, hogy ennél nincs feljebb, ez életünk koncertje volt, aztán jött 2024, jött a Dome, s vitt mindent, mint egy hurrikán.

A piros-fehér-zöldbe borult impozáns és hatalmas épületnél már bő 2 órával a kezdés előtt kígyóztak a sorok. Mikor beléptünk a küzdőtérre már akkor éreztem, hogy most valami olyan élményben lesz részünk, ami az anya-lánya programokat is új szintre emeli, s amit nem csak napok, hetek, de hónapok és évek múlva is emlegetni fogunk. Miután elfoglaltuk a helyünket következett a várakozás, ahol egy perc is egy órának tűnt, s amíg a gigantikus színpad körül kerestük a tökéletes helyet az üres székek száma egyre kevesebb lett, s a küzdőtér is egybefüggő "emberszőnyeggé" vált, ahol egy szalmaszálat sem lehetett leejteni.

Fotó: Bagotai Zsanett / feol.hu

Valamivel 8 óra után megkezdődött a show, a zenekar elfoglalta helyét az óriás "körszínpadon", a fények kigyúltak, s amikor a fényárban és sikolyban úszó Dome-ot kis túlzással a Holdról is lehetett látni és hallani, megérkezett az este főszereplője, Majka. Még a sokat látott és megélt ózdi rapper is meglepődött azon, ami itt fogadta, tette mindezt jogosan, hiszen mégiscsak Magyarország eddigi legnagyobb és legkülönlegesebb beltéri koncertjéről beszélünk. S amikor már ő is elhitte, hogy ezt is megcsinálta őrült bulit csapott Veres Mónika "Nikával", aki a csillagokat is leénekelte az égről a tőle már jól megszokott módon. Az óriás ledfalak és több ezer lámpa fénye, a táncosok, a színpadi elemek között az ember ember azt érezte: "Itt van Amerika, álomszép". Az amerikai életérzésre pedig csak ráerősítettek a Majka-slágerek közé beékelt 50 Cent, Snoop Dog, Backstreet Boys, Destiny’s Child , Alicia Keys klasszikusok. Ezen az estén mindenki táncolt, mindenki ugrált, mindenki énekelt, s kicsit mindenki belehalt, amikor vége lett, hiszen több mint két órán keresztül megszűntek a külvilág problémái. Itt mindenki csak egyet akart, jól érezni magát, s erről Majkáék maximálisan gondoskodtak. A helyszín, a színpad, az óriás led falak, a fényjáték, a húszezer ember, a hangszerelés, a buli hangulata egyszerűen minden klappolt, összeállt, s olyan helyre repített, ahol csak legmerészebb álmaimban jártam még. A valóságba csak a tömött 3-as metró és a minden állomáson megálló éjszakai vonat rántott vissza, de amit kaptam, azt az élményt nem veheti el tőlem senki. Szavakból élek, most mégis elfogytak, vagy inkább nem találom őket, hiszen vannak dolgok, amiket át kell élni, ez pontosan ilyen volt. De íme egy rövid kis videó, hogy aki nem volt ott, tudja miről is beszélek, aki pedig ott volt átélje még annyiszor, ahányszor csak akarja!