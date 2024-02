Anno a 2022-es Tündérszépek felhívásának nem tudott ellenállni, de így utólag egy cseppet sem bánja, hiszen maga is megannyi előnyre tett szert a szépségverseny által, itt tanulta meg „eladni magát”, és fejlődött a személyisége is, amiből mind a mai napig profitál. Kiemelte, a komfortzónát elhagyni mindig kockázatos, ezért megy olyan nehezen, de amikor megteszed, olyan energialöketet ad, amely az élet valamennyi területén segít, megmutatja, hogy igenis képes vagy rá! Mindemellett önbizalmat is kapott. Szerinte fontos, hogy egy nőnek legyen önbizalma, bele merjen nézni a tükörbe, és igenis ki merje mondani, hogy szép vagyok. Ha ez megvan, akkor bármit elérhet a kisugárzásával! Ezt jelentette Szárneczky Fanninak a Tündérszépek verseny!

Nevezz még most, mielőtt betelnek a helyek! Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Fejér vármegye szépségei Veszprém, valamint Zala hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!

–Nem tudom, kinek mi a komfortzónából való kilépés, de nekem a szépségverseny mindenképp az volt, egy felszabadító, remek érzést adott. A megmérettetésen nem feltétlenül a helyezés fontossága az elsődleges szempont, hanem hogy ledöntsük azt a bizonyos falat és merjük megmutatni magunkat, mert mindenki egy igazi egyéniség és csupán bátorság kérdése az egész. Szóval az a klikk még 2022-ben nagyon pozitív hatással volt az életemre és a személyiségemre, a kamera előtt pózolva pedig igazán önmagam lehettem és teljesen felszabadultam. Azt pedig megtanultam az évek során, hogy nincs annál fontosabb, mint, hogy szeressük és elfogadjuk magunkat, a Tündérszépek pedig ugródeszka lehet ehhez a fontos felismeréshez – mondta, majd a pozitív visszacsatolásról beszélt.

Fotó: Interjúalany

– Rengetegen támogattak a családomból és a baráti körömből, mindig akadt valaki, akinek volt egy-egy kedves szava. Emlékszem, mindennap bennem volt a buzgó lelkesedés a fotózás után, és néztem a szavazatokat. Nagyon örültem neki, hogy ennyi ember támogatott. Így aki egy percig is azon habozik, hogy ilyen területen kipróbálja magát; ne tegye! Én azóta Budapestre költöztem, ahol a falusi életemből kilépve megint csak komfortzónán túli élményben van részem. A Tündérszépek verseny tapasztalatai pedig segítenek abban, hogy könnyebben vegyem ezeket az akadályokat. Jelenleg borásznak tanulok, és most kezdődik a vincellérképzésem is.