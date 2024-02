Mielőtt rátérnénk a Tündérszépek versenyére, meséld el kérlek, hogyan lettél szépségkirálynő?

– Valamiért mindig is nagyon vonzott ez a világ. Emlékszem, már három évesen az őrületbe kergettem a nagymamámat és a családomat, hiszen folyton kipakoltam a szekrényből a ruhákat és egy rögtönzött divatbemutatót tartottam a nappali közepén. Már akkor és tinédzserként is sokan mondogatták, hogy minden adottságom meg lehet a modellkedéshez. Így addig nyaggattam anyáékat, amíg be nem írattak a Sütő Enikő általi modell tanfolyamra, amit elvégezve be is indultak a fotózásaim és még mind a mai napig tartanak. Ami pedig a koronát illeti, nem is álmodtam róla, hiszen sosem tartottam magam elég szépnek egy szépségversenyhez, aztán 2016-ban, 19 évesen a sors bekopogtatott és lehetőségem adódott Magyarországot képviselni Magyarországot egy rangos ciprusi világversenyen (Miss & Mr. Grand Sea Universe).

Fotó: Efrain G.

2022-ben, a Tündérszépek verseny háziasszony-mentora, Miss Universe Hungary 2013, azaz Kárpáti Rebeka azt mondta, hogy egy kivételesen jó kiugrási lehetőségnek tartja a versenyt mindazok számára, akik a médiában, a szépségiparban, a modell, a divat világban szeretnének elhelyezkedni!

– Nagyon jóban vagyunk Rebekával és teljesen egyetértek azzal, amit akkor mondott. Minden szépségverseny egy ugródeszka, egy kiugrási lehetőség, ahol tapasztalatokat szerezhetnek a jelentkezők és kideríthetik, hogy alkalmasak-e a pályára vagy sem. Kilépve a komfortzónájukból olyan oldalukat ismerhetik meg, amit eddig még akár nem is ismertek. A Tündérszépek ráadásul egy országos megmérettetés, ahol fontos kapcsolatokra tehetnek szert az indulók. Így aki ebbe belevág, nagyot nyer vele egészen biztosan!

Emlékszem, a legelső szépségverseny amin indultam, egy hazai kis verseny volt. Ovis és alsós koromban az egyik kedvenc filmem a „Neveletlen hercegnő” volt, ezért szinte minden farsangon királylánynak öltöztem és ki akartam próbálni milyen érzés a koronáért megmérettetni magam. Tetszett a casting, maga a felkészülés és a verseny is. Persze a fotózásokat addigra már kiráztam a kisujjamból, de emellett is sok mindent megtapasztaltam. Ahogy mondtam is, érdemes megtapasztalni ezt a világot, még ha csak egyszeri alkalom is lesz belőle, mert különben ott marad az a "mi lett volna ha" érzés. Vágj bele!

Petra a tükör előtt gyakorolta a pózokat, és kitapasztalta, melyik áll neki a legjobban.

Fotó: Szilagyi Csenge

Nevezz még most, mielőtt betelnek a helyek! Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Fejér vármegye szépségei Veszprém, valamint Zala hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!

A modellkedés mellett szereti felfedezni a világot is. A Brooklyn-híd volt az egyik a bakancslistáján.

Fotó: Interjúalany

Mit tanácsolnál azoknak a lányoknak, akik első fotózásukra készülnek?

– Az egyik legfontosabb a természetesség és ügyeljünk arra, hogy mit szeretnénk kommunikálni a képpel, mert az alapján fognak első látásra megítélni! Mindenekelőtt pedig hallgassunk a fotósra, hiszen egy ilyen szépségversenyen profi fotós dolgozik, akinek a célja az, hogy a legjobb oldalunkat domborítsa ki. Továbbá elengedhetetlen a kisugárzás, a magabiztos testtartást önbizalmat sugároz, ami a fotókon is átjön majd. A pózolásban nekem sokat segített az a trükk, hogy tükröt raktunk elém miközben fotóztak, így láttam magamat, hogy mik azok testtartások amelyek jól állnak és melyek kevésbé. Idővel kialakult például, hogy melyik oldalamat szeretem inkább. A másik elengedhetetlen kelléke a szépségversenyeknek a magassarkú, amely biztosan előkerül idővel a kifutón, így érdemes gyakorolni. Aki bizonytalannak érzi magát, annak ajánlom kezdetben a bokapántos, vagy a lábfejen átívelő pánttal rendelkező cipellőt, amely az oldalirányú stabilitást is javítja. Emellett érdemes videót nézni, hogy hogyan mozognak a modellek a kifutón, miként teszik egymás elé a lábukat. A járásomat úgy próbáltam segíteni, javítani, hogy könyveket pakoltam a fejemre, seprűnyelet a hátamra az egyenes testtartásért, és indulhatott a gyakorlás egy hosszú kifeszített fonal mellett.