Akit magába szippantott a vidék

– A szívemet követem minden helyzetben, amihez hozzá tartozik, hogy megélek minden pillanatot. Sosem voltam olyan, aki megriadt volna a kihívásoktól, ahogy olyan sem, aki elfelejtette volna, hogy honnan jött – kezdte beszélgetésünket a hamarosan 28 éves Petra, aki gyermekkora nyarai közül jó néhányat Alcsútdobozon töltött, így szívének mindig is kedves marad: – Bár a munkám a fővárosba szólított, a mai napig szívesen jövök a Vál-völgyébe. Sokan azt mondják, hogy ritka az olyan nő, aki nemcsak szép és okos, hanem még a focit is szereti. Én ilyen vagyok! Így idén sem maradhatnak el a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia mérkőzései. Sok barátom edz, küzd azért nap mint nap, hogy a völgyet büszkévé tegyék. Bízom benne, hogy a dobogós helyezések után, idén sikerül egyel feljebb lépni és magyar bajnoki címet ünnepelni. Szerintem minden esélyük meg van rá, a szívük mindenesetre a helyén van, a többi már csak a Jóistenen múlik! – fűzte hozzá mosolyogva, aki elárulta azt is, hogy márciusban a Pancho Arénában fog szurkolni a csapatnak, ahová német barátnőjét is elviszi majd.

Sütit neveztek el Petráról, kinder csoki ízű finomság.

Fotó: Interjúalany

Pingvin Szick szelet

2023-ban nem kisebb megtiszteltetés érte, minthogy a Mon Crémi kávézóban süteményt neveztek el róla, sőt a színészkedésbe is belekóstolhatott: – Tavaly egyik meglepetés ért a másik után. Kipróbálhattam magam egy külföldi játékfilmben, amelyet nyáron tűznek műsorra a mozik, ám ennél sajnos többet nem mondhatok róla. És amire különösen büszke vagyok, hogy még egy sütit is elneveztek rólam, Pingvin Szick szelet a neve. Zseniálisan finom, kinder csoki ízű. Ha a kávézóban járok, akkor engedek a csábításnak és mindenképpen eszem egyet! Sajnos a süti a gyengém! – vallotta be Petra, akiről megtudtuk azt is, hogy a Budapesti Sminkiskola sminkes/szempillaépítő tanfolyamát is elkezdte.

Szick Petrát profi csapat veszi körül.

Fotó: Interjúalany

Újabb fotózás

Hamarosan pedig ismét bedobja magát, és a tervek szerint exkluzív fotózásra kerül sor a Vál-völgyi Zsúr helyszínén. Mint megtudtuk, igazi hercegnőként pózol majd a fák között, vagy a kastély romjánál. Kiemelte, szerencsésnek érzi magát, mert profi csapat veszi körül: – Volt két fotózásom idén és készülünk a harmadikra is, ezúttal Alcsúton. Mindkettőben közreműködött Pintér Andrea és csapata, akiknek nem lehetek eléggé hálás. Galántai János készítette a képeket, akivel már hét éve dolgozok együtt és egyben a masszőröm is. A fotózásaimról rendszeresen videók is készülnek Ferenczy Péter segítségével. Nem szabad megfeledkeznem Licsik Noémi fodrászról, aki mindig utánozhatatlan frizurával ajándékoz meg, de ugyanez igaz Tóth Íziszre is, aki a sminkemért felel. Jó velük lennem, bizonyára az alcsúti fotózás is felejthetetlen lesz! – zárta gondolatait.