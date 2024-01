Talán egyik nevet sem kell bemutatnunk kedves olvasóinknak, hiszen Azahriah korunk legfelkapottabb zenei előadója, míg Szoboszlai Dominik, a Liverpool középpályásaként tanította meg egy egész világnak, hogyan is kell kiejteni a nevét. Mindketten példaképek, több milliós követőtáborral és történelmi sikerekkel a hátuk mögött. Azahriah leghíresebb slágere a "Mindegy", közel 42 milliós megtekintést tudhat magáénak a legnagyobb videómegosztó portálon. A dalt a mesterséges intelligencia segítségével most újraalkották, a főszerepet pedig Szoboszlai Dominik kapta. A rajongók tetszését azonnal elnyerte és futótűzként kapott lángra a közösségi médiában. Többen úgy nyilatkoznak a dal alatt, hogy akár a 2024-es Európa Bajnokság himnusza is lehetne, amelyre egyenes ágon jutott ki a magyar válogatott. Nemcsak zseniális dalszöveg született, hanem egy rögtönzött videoklip is, amelyben Szoboszlai híres "pálinkás jelenete" is helyet kapott. Egy szó mint szász, biztos sok magyarnak okoz dallamtapadást a Mindegy új verziója és biztosan az EB alatt is többször felcsendül majd.

Hallgassák meg Önök is és írják meg nekünk kommentben, hogy tetszik!

Egyébként nem ez az első dal, amelyet a Liverpool fehérvári klasszisa ihletett, hiszen a "Vörösök" szurkolói többször is megénekelték már mennyire örülnek Szoboszlai érkezésének. Íme ezek az alkotások is:

Nektek melyik az abszolút kedvencetek?