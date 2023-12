Mindenhol jó, de legjobb otthon! 1 órája

Szick Petra Dóra: Az együttlét a legnagyobb ajándék

Az egymásra fordított idő a szeretet igazi mértéke – vallja az alcsúti felmenőkkel is bíró egykori szépségkirálynőnk, Szick Petra Dóra. A modellként is dolgozó szépség a FEOL-nak elmesélte, hogy idén a szokásosnál is nehezebben lelte meg magában az ünnepi hangulatot, aztán egycsapásra megváltozott minden.

A szívét követné 2024-ben is Szick Petra. Fotó: Klajkó Betty

– Sokáig nem volt karácsonyi hangulatom. A sok rohanásban alig volt időm lelassulni, egy kicsit befelé fordulni. Aztán amikor 23-án leesett a hó és kimentünk hógolyózni, hóembert építeni, akkor hatalmába kerített a karácsonyi hangulat – mondta mosolyogva Petra, majd az ünnep felemelő pillanatairól beszélt: – A karácsony lényege nem az ajándék, hanem az együtt töltött idő! Ezt idén is éreztem magamon. Sajnos az egész éves rohanásban kevés idő jut a szeretteimre, de ilyenkor igyekszem mindent bepótolni. Félreteszem a munkát, az okostelefonomat és velük vagyok. Nálunk az ünnepek egy igazi családjárás. 24-én Biatorbágyon édesanyáméknál feldíszítettük közösen a fát, majd irány a nagyihoz ebédelni, majd következhettek a sztorimesélés és játék. Természetesen a közös filmnézés sem maradhatott el! A Reszkessetek, betörők hagyományos családi program mindegyik ünnepen. Emellett a pihenés sem maradhatott el. Úgy érzem, sikerült feltöltődnöm és izgatottan várom a 2024-es évet. Az új évben is szeretném a szívem követni minden helyzetben! – zárta gondolatait Szick Petra Dóra.

