A dalszerző-előadó rámutatott arra, hogy ezzel nincs egyedül a világban, ezért is ünnepeltek ezen a csodás ünnepen is, úgy, ahogy szoktak:

– December 24-én a feleségem főzött, sütött, mivel a testvére és anyukája jöttek hozzánk ebédre, estét pedig édesanyámnál töltöttük, ahová a két nővérem és az ő családjuk is részt vett. Karácsony első és második napján rokon látogatást iktattunk be, mint minden évben, valamint, ahogy szokás, hozzánk is visszajöttek, hogy megnézzék a karácsonyfánkat.

A szilveszterről érdeklődve Dudar Feri elmondta, hogy az év utolsó napját itt helyben, Kislángon töltik.

– Az iskolai szülői munkaközösség tart az intézmény javára jótékonysági bállal összekötött szilveszteri bulit, ahol én fogok zenélni! Egyet mondhatok, hogy egy nagyon jó bulinak nézünk elébe, ahol szülő és gyerek egyaránt ott lehet! Kívánok mindenkinek békés boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 2024-re!