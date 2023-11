A Hooligans zenekar Körforgás című klipjének forgatására hívta meg a zenekar októberben barátját, Illés Szabolcsot, Csákvár polgármesterét. Ahogy azt már korábban megírtuk, az együttes új gitárosával, Romanek Gergellyel nemrégiben velencei-tavi kötődését is erősítette. De most egy újabb Fejér vármegyei elemmel gazdagodott a Hooligans története, ami pedig nem más, mint Bailey, Illés Szabolcs két éves fekete kutyusa. S bármilyen nagytestű és fekete, attól még rendkívül barátságos, cuki és jólnevelt jószág, ám mégis külső jegyei okán nagyon is illett a képbe. Mármint a klipbe, melynek forgatására mit sem sejtve érkezett a gazdi-kutya páros.

- Meglehetősen régóta jóban vagyok a Hooligans zenekarral, amely október elején elhívott új albuma első klipforgatására, csak mint barátot és nézőt. Így jött velem Bailey is, aki mindenhová velem tart. S ha már így alakult, a helyszínen jött az ötlet, hogy szerepelhetne a klipben a kutya.

A sötét hangulat adta az ötletet a fekete kutya szerepeltetéséhez. A gitáros pedig maga mellé vette a Baileyt, akinek nem volt más dolga, mint hogy hozza a formáját: kutyáskodjon kicsit. Azt nem áruljuk el, pontosan mit csinál a kutyus a klipben és hogy mikor, hol bukkanhatunk rá, akit érdekel, nézze meg. De megeshet, Bailey még a december 28-i jubileumi nagykoncerten is ott lesz. Hogy rajongóként vagy fellépőként, az még a jövő zenéje…