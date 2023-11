A székesfehérvári születésű Szigeti Zsófia, aki ma már Solére művésznéven adja ki jobbnál jobb albumait, dalszerzőként, énekesnőként bejárta mára a fél világot. Az amszterdami konzervatórium jazzének szakán végzett, majd a londoni Tileyard stúdióban folytatta pályafutását. Rendszeresen haza tér, s ma már a 2020-ra kiforrott művésznevén, Solére-ként lép színpadra.

Legújabb dala, a Megtalálom néhány napja debütált, s közben pedig közösségi oldalán azt meséli büszkén rajongóinak, hogy „kint virít” a Time Square-en: „Nagy öröm, hogy ebben a negyed évben én lehetek a Spotify EQUAL kampány arca és ezzel életemben először New Yorkban is megvethetem a lábam legalább egy kép formájában!” A zenemegosztó oldal plakátján szereplő fehérvári énekesnő meg is osztotta a nagyvárosi nyüzsgésben készített felvételt: