Pörgős, magyar és fülbemászó – így foglalhatnánk össze dióhéjban a szombaton készülő zenés produkciót. Ahogy Dudar Feri vallja, a mulatós fő feladata a mulattatás, legyen szó egy fellépésről, vagy egy klipanyagról.

– Saját dalról van szó, melynek a szövegírója és a zeneszerzője is én vagyok. A címe: Szüreti mulatós! Így jött az ötlet hogy a hétvégi kislángi felvonulás jó alkalom a klipforgatásra. Mivel kislángi vagyok, így nem is volt kérdés, hogy a helyi táncegyesületet kérem fel erre az alkalomra. Láttam őket már fellépésen többször is, nagyon ügyesek, a vezetőjük Horváth Karolina nagyon jól megtanította nekik a tánc minden fortélyát. Ráadásul magyaros ruhában ropják majd, így teljesen jó lesz a televíziós kép – mondta lelkesen a mulattató, majd stábról is ejtett néhány szót.

– Vácról érkeznek az operatőrök, Erőss Imre és csapata. Ők is kiváló munkát végeznek, hiszen nagyon sokat bedolgoznak a Muzsika és a Zenebutik csatornának. Emellett egy zenész barátom is közreműködik a klipben, Horváth Gellért. Vele 30 éve együtt kezdtük a zenei életet – zárta gondolatait Dudar Feri.

A szüreti felvonulás részletes programjáról ITT olvashat!