– 5 éves kortól egészen a felnőtt korosztályig mindenki számára van lehetőség nálunk, hogy fejlődjön testileg és szellemileg is. A tánc nem csak szórakozásra tanít, hanem az élet több szakaszára is nagy hatással van. Tapasztalatból tudom, hogy mi mindent köszönhetek a táncnak, ezt szeretném átadni. Egészséges testtartás, tudatos testtudat, kulturális ismeretek, szórakozás és kikapcsolódás – mondta Dudás Patrícia, aki egyebek mellett arra is kitért, hogy rendkívül boldog amiatt, hogy négy helyszínen is jelen lehetnek az egyesülettel.

– Enying, Balatonkenese, Gárdony és Budapest - jelenleg ezeken a pontokon indulunk az idei szezonban. Szimpla táncos órák, workshoppok, fellépés és versenyzési lehetőség hazai és külföldi megmérettetések. Ez vár mindazokra, akik hozzánk csatlakoznak. Fontos megemlíteni, hogy mindenkit segítünk az alapoktól felzárkózni, legyen szó mazsorettről, színpadi táncokról, modern kortárstáncról, vagy éppen társastáncról. Itt nem számít a kor vagy a nem sem, a gyerekektől a felnőttekig mindenkit várunk! Igyekszünk minden lehetőséget megadni, hogy a tanítványaink kibontakoztassák magukat.