Legnagyobb közös slágerük kétségkívül a Mostantól című dal, amellyel a 2020-as Dal című műsort is megnyerte a duó, melynek női tagja a fehérvári Nene zenekar énekesnője, az aranyhangú Orsovai Reni.

Az ilyen sikereket mindig nehéz felülmúlni egy előadónak, és ahogy Rácz Gergő közösségi oldalán meg is említette, nem is hitt az "AHA" sikerében, mivel túl creepynek és lassúnak gondolta. A dal azonban elnyerte a rajongók tetszését, akik nem csak a koncerteken éneklik, hanem pörgetik a YouTube-on is, hiszen a napokban átlépte a 10 milliós megtekintést, ami igazán kiemelkedőnek számít a hazai könnyűzenei iparban.

Vajon milyen slágerrel rukkol elő legközelebb Rácz Gergő és Orsovai Reni? Pár nappal ezelőtt a szemfüles rajongók már láthatták, hogy forog a legújabb klip, hiszen posztolt is róla az énekesnő.