A Fejér vármegyei művésznő, éppen A csitári hegyek alatt című népdalt gyakorolta otthonukban, amelyet egy közelgő fellépésen fog előadni, amikor kislánya kérdéseket kezdett el feltenni neki. De nem olyan gyermekei, "egyszerű" kérdésekkel állt elő, hanem olyanokkal, amelyen még egy felnőtt is elgondolkodik és elkezd filozofálni.

„Anya, a jövő soká lesz még?” - tette fel a kérdést, amely még az énekesnőt is meglepte, nem is tudta mit mondjon erre egy 8 évesnek, végül csak annyit felelt: nincs olyan messze. A kislány tovább filozofált, majd olyat mondott, amelyen minden szülő könnyekig hatódna.

„Akkor majd én fogok rád vigyázni, mert te akkor már egy nagymama leszel, én meg anyuka. De ne félj, akkor is veled leszek, meg Apával."

Majd egy rajzot is készített, amelyen egy hatalmas szívecske látható, körülötte pedig a legfontosabb feliratok: Bibi, Apa, Anya, Mázli kutya, Nudli macska. Miklósa Erika pedig feladatot is kapott, hiszen V. Budapesti Demográfiai Csúcsra nem csak önmagát és gyönyörű hangját kell magával vinnie, hanem kislánya rajzát is, a kishölgy szeretne üzenni.