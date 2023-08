Szilviék élete nagy változás előtt áll, hiszen kislányuk, Emma megkezdte az iskolát. Már minden füzetet, ceruzát, festéket megvettek, s látva azt, hogy mennyi minden kell egy kisgyerek beiskolázásához, az énekesnő úgy döntött, segíteni szeretne azoknak, akiknek nehézséget okoz az iskolakezdés.

A székesfehérvári Hári Tibor, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető főigazgatója a tavalyi kampány után maga is részt vett a tanszercsomagok kiosztásában

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

– A kislányom már annyira várja az első tanítási napot, hogy legszívesebben a nyári szünetet is kihagyta volna! – mondta nevetve az énekesnő. – Már most látszik, hogy reál beállítottságú, négyévesen ugyanis eldöntötte, hogy építészmérnök lesz, ha felnő. Ugyanis mindenképpen olyan szakmát szeretett volna választani, amelynek gyakorlása során fontos a rajz és a számtan. Édesanyám tanítónő, és ő is megállapította, hogy Emma, velem ellentétben, valószínűleg ilyen irányba fejlődik. Én már úgy mentem iskolába, hogy tudtam olvasni, már korán humán beállítottságú voltam.

A nagylányos szoba berendezése még folyamatban van, Emma nem csak íróasztalt kap, de kicsit át is alakítják a szobáját, hogy kényelmesebb legyen a tanuláshoz.

– Most látom csak, mennyi elintéznivaló adódik, amikor egy kisgyerek iskolába megy, s ezt minden évben meg kell tenni – folytatja Szilvi. - Szeretnék minél többet segíteni olyan családokon, akik számára ez esetleg gondot okoz!

Augusztus 1-én kezdődött el a Baptista Szeretetszolgálat tanszeradományozási akciója, a Sulipakk kampány, hiszen az ukrajnai háború okozta infláció a kormány intézkedései ellenére sok mélyszegénységben élő családot állított ebben az esztendőben is komoly nehézségek elé. A támogatóknak köszönhetően tavaly több száz nehéz sorsú kisgyermek iskolakezdését tudta segíteni a Fejér vármegyében alapított segélyszervezet. Szeptember 3-ig akár online módon is bárki összeállíthat egy-egy tanszercsomagot, ehhez a szervezet honlapján találhat segítséget.

Már gyűlnek az idei adományok a pákozdi logisztikai központban, ahol a csomagokat is összeállítják

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

A kétezres évek egyik legsikeresebb hazai együttese, a NOX 13 év csend után – a csapat 2009-ben a csúcson fejezte be a közös zenélést – 2022-ben a Papp László Budapest Sportarénában egy teltházas gigakoncerttel tért vissza és indult országos, illetve idén már határon túli turnéra. Többször megválasztották őket az év zenekarának, de első helyezést értek el a Dalnokok Ligájában is. Nyolc lemezükből az összes aranylemez lett, ebből hat platina, három pedig dupla platina, a 2005-ös Eurovíziós Dalfesztiválról pedig a 12. helyezéssel tértek haza. Szinte nincs olyan rádió vagy zenetévé, ahol ne találkoznánk a NOX különleges hangzásvilágú dalaival, melyekkel valami ősi energiára, érzésre tapintottak rá, átitatva a magyar népzene sokszínűségével. Székesfehérváron legutóbb április végén léptek fel, az Alba Regia Sportcsarnokban.