– Szállodánk a Salentói-félsziget, Olaszország Puglia régiójának délkeleti részén (az olasz csizma sarka), az Adriai-tenger partjától nem messze helyezkedik el. Mivel nem csak nyaralásról van szó, hanem modell képzésen fogok részt venni, ennek megfelelően vannak feltételek, hogy mi kerüljön a bőröndbe. A szervezők egy infócsomaggal segítik a bepakolás megkönnyítését. Ebben szerepelnek azok a ruhák és kiegészítők, amikre szükségem lesz. Ezek mellett a legfontosabb, hogy jól kombinálható ruhadarabokat vigyek magammal. Az alapszíneket, mint a nude, fehér, fekete, kiegészítem a kedvenc színeimmel. Az időjárásnak is és az adott rendezvényeknek is meg kell felelni. A szállodai Dress Code-ot is illik betartani.

Horváth Lilla már nagyon várja az olaszországi utazást

Fotó: Seres András

Kérdésünkre, hogy pontosan miket tartalmaz az említett infócsomag a következő választ kaptuk: – Amire mindenképpen szükség van: testszínű fehérneműre, farmer rövidnadrág, fehér póló, strand ruhák, bikinik, felsők, egy- egy elegáns hosszú ruha, szoknya, magassarkú cipő és szandál, a fotózásokhoz egyéb kiegészítők, kalap, stóla, ékszerek, edzéshez edző ruha, a városban nézelődéshez papucs, lapos cipő és napszemüveg. A kozmetikai holmikat kis kiszerelésben viszem magammal, hogy a lehető legkevesebb helyet foglalja. Fényvédő krém, alap gyógyszerek és a búvárszemüvegem sem maradhat ki a bőröndből. Az irataimat, illetve a repülőjegyemet fénymásolva is magammal viszem, az európai egészségbiztosítási kártyával együtt. Ha átgondoltan, előre összeállított szettekkel utazunk akkor a jókedvet, a felszabadultságot, ami az arcunkon fog ragyogni, semmi nem pótolja! Már nagyon várom az utazást! – zárta gondolatait Horváth Lilla.