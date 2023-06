Egy biztos, különleges utazás és kurzus várt rá, méghozzá a World Top Model Academy többhetes kurzusa, amelyen a Miss Hungary királynőivel és udvarhölgyeivel együtt vett részt. Még mielőtt azonban nagyon előreszaladnánk, annyit azért elárulhatunk, hogy nem csupán a kamera előtt pózoltak a résztvevők, hanem a mozi és a televízió világának kiváló szakembereitől is tanulhattak.

Alig lehetett ráismerni Lillára. Bár megjelenésére és kisugárzására eddig sem lehetett panasz, a 17 éves dunaújvárosi hölgy láthatóan élvezte az elmúlt pár hetet, ugyanis nagyon lebarnult. Csak úgy ragyogott, a széles mosolyt egyszerűen nem tudta letörölni az arcáról.

– Soha nem fogom elfelejteni, ahogy a világ különböző országaiból (Columbia, Uruguay, Argentína, Monaco) a World Top Model Academy modell képzésére érkezett lányok kezdeti megilletődöttsége után minden egyes nappal összekovácsolódott a társaság. A szervezők nagy hangsúlyt fektettek a családias légkörre. Rengeteget beszélgettünk, nevettünk. A közös programok és gyakorlások során csiszolódtunk egymáshoz – kezdte élménybeszámolóját, majd a részletekre is kitért:

A képzés során leckéket kaptak a modell szakma alapjairól.

Forrás: Miky Bemer fotográfus

– A képzés során leckéket kaptunk a modell szakma alapjairól, a kifutómozgás technikájáról, a pózolásról. Mindezek elsajátításában a 2021. éveben megrendezett World Top Modell olaszországi döntőjét megnyert Annachiara Navone volt a segítségünkre. De rajta kivül még Miky Bemer fotográfus, videóstartalom készítő, és volt modell, a fotózás, illetve a kamera előtti mozgás rejtelmeibe avatott be minket. A délelőtti foglalkozások gyakorlatait délután élesben is megtapasztalhattuk. A Look Creator fodrász csapata Fabio Pignuni vezetésével készítette a frizurákat, majd a designerek (Luigina, Sofia) ruháiba bújva illetve a Make Up Artist (Valentina) sminkjeiben fotózásokon és divatbemutatókon vettünk részt. A Madamoro ruhákban igazán különlegesnek érezheti magát az ember. Szabadidőnket az Adriai-tenger partján töltöttük. A homokos strandokat sziklák szegélyezik mindkét végén. A víz kristálytiszta, égszínkék, illetve zöld árnyalataiban pompázik. A tengerparti kisvárosok nyüzsögnek a jobbnál jobb éttermektől, butikoktól, pálmafáktól és mediterrán hangulattól. Szuper élmény volt ez az egy hét! – zárta gondolatait a tini, aki fiatal kora miatt édesaanyja is vele volt, aki elárulta, hogy felfedezték a képzés során lányát, ugyanis alig pár nap múlva ismét részt vesz a World Top Model Academy livignoi képzésén is.