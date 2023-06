A Mátyásdombról származó Dudás Patríciát sokan sok szerepben láthatták már. Ez többek között sokoldalúságának is köszönhető. Ezúttal nem színészi, vagy éppen és tánctanári kvalitásai miatt íródtak ezek a sorok, hanem profi táncosként alkotott maradandót két tanítványa oldalán. A Magyar Látványtánc Sportszövetség ugyanis magyar profi bajnokságot rendezett a napokban. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mit érez a második hely után, vagy esetleg egyetért azzal a kijelentéssel, hogy könnyebb-e másodiknak lenni, mint elsőnek, mivel marad még egy cél előtted.

– Egyetértek a kijelentéssel, és az eredménnyel is – vágta rá rögtön Tia – A verseny teljesen jogos és igazságos volt, örülök hogy szakmailag is olyan emberek kezében van a toll, akik valóban elértek sokat ebben a szakmában. A két társam egyben a két tanítványom is, csupán én csapódtam hozzájuk, mert egy kicsit vissza szerettem volna térni a színpadra verseny formájában is. Érezni akartam azt a semmihez fogható érzést. Imádtam! Büszke vagyok a lányokra, hogy ilyen szinten is képviselik a Princess Tánc-Sport Egyesületet. Készülünk az Európa-bajnokságra!