- Tavaly nyáron az Amerikai Egyesült Államokban képviselhettük hazánkat és az egész kelet-közép-európai régiót különleges hangszereinkkel, az amerikai kéziharangokkal a világ legrangosabb találkozóján, a XX. Nemzetközi Kéziharang Szimpóziumon Tenessee állam fővárosában, Nashville-ben - mondta a feolnak Germán Márton, a besnyői zenekar művészeti vezetője.

Az amerikai útnak, a jó hangulatú koncerteknek köszönhetően tavaly ősszel megkereste a Szirontát az Encanto Conjuto de Campanas kolumbiai együttes, valamint a Kolumbiában megvalósuló Nemzetközi Művészeti Fesztivál igazgatója, Alberto Sanczez, és meghívták a magyarokat a nyárelőn, azaz most soron következő fesztiváljukra.

- Komoly megtiszteltetés volt az amerikai szimpóziumon is a részvétel, ott a nyolc, az összes résztvevő által bemutatott zenemű mellett két önálló darabbal készültünk, azonban amikor kiderült, hogy a június 1-jétől kezdődő fesztiválon végül összesen 13 helyszínen adunk koncertet Bogotában és környékbeli településekben, úgy döntöttünk, hogy új koncertanyagot állítunk össze, amely kifejezetten magyar zeneszerzők műveiből merít vagy magyar vonatkozású darabokat vonultat fel - számolt be a Kolumbiában most hallható repertoárról Germán Márton.

Fotó: Szironta Együttes

A kolumbiai koncerteken két indulóval, Erkel Ferenc Hunyadi László operájából a Hunyadi Indulóval, valamint Bihari János prímás ihletésére Nikolaus Scholl leíratában a Rákóczi-nótával készültek, de műsorra kerül a konzervatív zenei vonalat képviselve Weiner Leó Rókatánca mellett egy különös kompozíció is: Susan E. Geschke kortárs amerikai zeneszerző dolgozta fel a Járba maré, járba tradicionális dallamot. És persze, mivel Magyarországot képviselik, nem maradhat ki Kodály Zoltán munkásságának bemutatása sem. A Székelyfonó közismert betétje, az A csitári hegyek alatt... kezdetű népdalunk feldolgozása is megszólal majd a koncertek zárásaként. Az pedig már tényleg csak "hab a tortán", hogy a turné zárásaként Magyarország kolumbiai nagykövetének, Villegas-Vitézy Anna Zsófia nagykövet asszonynak a meghívására a nagykövetségen is koncertezhetnek.

A megérkezés pillanatai Kolumbiában, ma hajnalban

Fotó: Szironta Együttes

A Szironta hat zenésze kedden a kolumbiai Ministerio de Cultura és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával indult útjára, Kolumbiába - magyar idő szerint - csütörtök hajnalban érkeznek, hogy az előttük álló bő két hétben Amerikához hasonlóan ismét megmutassák, mi is a magyar virtus - ezúttal is harangokon.