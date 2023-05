Most ez a duó összeállt, és egy közös dallal, valamint klippel lepik meg a rajongókat, amely a Fehér holló címet kapta. A Dunaújvárosból indult Horváth Tamás, közösségi oldalán avatta be a kíváncsi publikumot pár részletbe. Megtudhattuk azt is, hogy a forgatás 2 napon át zajlott, és egy "betöréses" jelenetet is megosztott az ismert énekes. Most már csak az kérdés, vajon miről fog szólni ez a dal, és mikor láthatja, illetve hallhatja a nagyközönség?