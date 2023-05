Éppen Baracskán dolgozott az Exatlon sztárja, amikor az egyik kuka ürítésénél nyávogásra lettek figyelmesek. Szerencsére András azonnal megtalálta, melyik zsákból jön a hang, így nem tétlenkedett, azonnal megnézte mi lehet benne. Ekkor teljesen elképedt, hiszen négy nagyon apró, pár napos kiscicát fedezett fel. A kiscicák meg is fulladhattak volna, de szerencsére András és kollégája jókor voltak jó helyen. Persze így is kockán forgott a kis csöppségek élete, hiszen az anyjuk mellett lett volna a helyük. Andrisék azonnal felhívták a céget, hiszen ilyen esetben jelenteniük kell, hogy mi történt pontosan, mit is találtak.

Az otthon melegében

Fotó: Kása András Facebook oldala

A kiscicák sorsa pedig hamar eldőlt, hiszen a Kása-család rendkívül állatbarát, tudták azonnal, hogy náluk jó helyen lesznek a kicsik, és mindent megtesznek majd értük. András párja, Brigi "anyatigrisként" védte őket már az első pillanattól kezdve és időt, energiát nem sajnálva, gondozta őket. Három óránként felkel, hiszen az éhes szájakat meg kell etetni, de ő szívvel-lélekkel csinálja ezt is, ahogy mindent az életben.

"Anya" szerető karjai között, nyugalomban

Fotó: Kása András Facebook oldala

A kismacskák már jól vannak, szépen fejlődnek és már most igazi örökmozgók, alig várják, hogy felfedezzék a világot. Egy dologban biztosak Andrásék, hogy a továbbiakban is ők szeretnének gondoskodni a sorsukról, hiszen teljesen a szívükhöz nőttek, és nem hisznek a véletlenekben. Biztosak abban, hogy a sors nekik szánta ezeket az életeket, és ők gondoskodni is fognak róluk.

A Mokka hétfői adásában Kása András és Brigi nyilatkoztak az esetről és, hogy hogyan is telnek a mindennapok most, hogy négy új taggal bővült a családjuk.