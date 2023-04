Korona, bakancslista és Vál-völgyi Zsúr 23 perce

Lovaglás a tengerparton – erre vágyik a szülinapos Szick Petra Dóra

A héten ünnepelte 27. születésnapját az egykori szépségkirálynő, Szick Petra Dóra. Az alcsútdobozi felmenőkkel is bíró gyönyörű modell, aki bájos arcával több éve robbant be a modellszakmába és azóta is ha teheti – civil foglalkozása mellett –, Amerikában építi karrierjét.

Kecskés Zoltán Kecskés Zoltán

27 éves lett Szick Petra Dóra egykori szépségkirálynő. Forrás: Interjúalany

– Milyen gyorsan repül az idő – kezdte beszélgetésünket a szülinapos, aki éppen a szobájában lévő koronára pillantott – Már hét év telt el azóta, hogy Cipruson, a Miss&Mr Grand Sea Universe 2016-os modell versenyén az én fejemre került a korona. Hihetetlen… Még mindig a fülemben cseng az a bizonyos mondat: „Nyertes Magyarország!” Leírhatatlan érzés még visszagondolni is, hogy mennyi mindent kaptam a versenytől, a koronától, ami egyértelműen mérföldkő volt az életemben, hogy ma ott tartok, ahol – tette hozzá kissé elcsukló hangon Petra, akit láthatóan magával ragadtak az emlékek. Puskás-szurkolóként ott a helye a Vál-völgyi Zsúron,.

Forrás: Interjúalany – Idén is a családdal töltöttem a szülinapom Biatorbágyon, szűk családi körben. Édesapukám két nappal hamarabb ünnepli mint én, szóval szinte hagyomány, hogy egy napon tartjuk. Ez is egy jó alkalom arra, hogy a hétköznapi rohanásban megálljunk és együtt lehessünk! – meséli a szülinapi eseményeket, majd kérdésünkre, hogy „mit kívánt a gyertya elfújásakor?” a következőt mondta: A világért sem hagyná ki ByeAlex fellépését Alcsútdobozon! – Az legyen az én titkom! – kacagott fel – Annyit azért elárulhatok, hogy mindenképpen a bakancslistámon szerepel egy mallorcai út,egy tengerparti lovaglás még májusban. Az egyik legjobb barátnőm oda költözött és már régi vágyam meglátogatni, de eleddig még nem jött össze. A másik szintén egyértelmű! Imádom Alcsútot és Felcsútot is érthető okokból, és már csak Puskás-szurkolóként is ott a helyem a Vál-völgyi Zsúron! Mióta tartják, szinte mindig voltam és imádom. Idén is megyek mindkét napra. ByeAlexet a világért sem hagynám ki!

Ezek is érdekelhetik