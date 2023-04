Egy korábbi, évindító interjújában Salamon Boglárka elárulta, hogy 2023-ban jobban rá szeretne feküdni a zenére. Ezt támasztja alá, hogy a „Nem muszáj" című dal feldolgozása után, most egy újabb nagy sikerű slágeren munkálkodott, tudják, úgy Bogis stílusban.

Megkeresésünkre a 24 éves hölgy elárulta, hogy egy hazaútján született meg az ötlet, hogy miként, s hogyan dolgozhatná fel, a 4S Street: Mesélek a bornak című dalát. Kiemelte, hogy dalszöveg szempontjából is sokatmondó, mély ívű slágerről van szó.

– Hazafelé vezettem, mikor megszólalt a rádióban az eredeti zene. A család, a haza az amiről ez a dal szól. Eszembe juttatta a drága nagypapámat, aki sajnos már nincsen velünk. mindig is mély érzelmi szálak kötöttek hozzá és ezt szerettem volna kiénekelni magamból. Sajnos régen volt már, de még is sok csodálatos emlék megmaradt a szüretekről, ami papa felségterületén, imádott szőlőültetvényén zajlott. Akkora volt a tercia, hogy évente kétszer is szedtük. Ilyenkor a gyerekek, unokák is fogták a vödröt, a metszőollót és szüreteltek. Akkoriban (gyerekként) kissé kényszeresnek éreztem, hogy mennem kell, de így belegondolva, ha tehetném visszapörgetnénk az idő kerekét. Nagyon hiányzik a papa! – magyarázta kissé elcsukló hangon, meghatódottan Bogi, majd szöveg érzelmi szálát is felelevenítette:

– Sokszor említik az idősek, hogy addig gyere fiam/lányom míg tudsz, míg élek. A szöveg ezt is megemlíti: „Látogass felém fiam, ameddig én még itt vagyok / Messzi szép hazámra gondolok // Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, / Merre tart és honnan érkezett, siratja bús magányát / Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát / S annak melegét mi visszavár..." Fontos szerepet játszik az életemben a család. Szerencsés vagyok, mert számíthatok rájuk, és ameddig tudnak mellettem lesznek.