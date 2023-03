Azért ez jó érzés, talán nem csak a zenét szerető fehérváriaknak: Schoblocher Barbara valamennyiünk szívét megdobogtatja. A királyok városának énekesnője nem mindennapi utazáson ment keresztül az elmúlt hetekben. A legnagyobb átalakulásokat hozó show-ban Kovács Kati, Britney Spears, Michael Jackson, Ariana Grande, Liza Minelli bőrébe is már bebújhatott. Legutóbb pedig nagyon nehéz feladatot kapott, Zámbó Jimmyként állt színpadra, ráadásul nem is akárhogyan.

Mint kiderült, hogy a stúdióban jelen volt a legenda fiai is, Zámbó Krisztián, aki a helyszínen hallgathatta végig a lenyűgöző produkciót. Barbi ismét letett valami extrát, nemcsak hangban, hanem külsőben is teljesen átalakult. A zsűri (Lékai-Kiss Ramóna, Tóth Andi, Kökény Attila, Papp Szabolcs) és a nézők is állva tapsolták Fehérvár büszkeségét. Az egyéni versenyszáma után a párbajdala is osztatlan sikert aratott. A Christina Aguilera-előadás, amit Gubik Petrával adott elő, szintén tarolt. Ezek után pedig nem csodálkozhatunk azon, hogy produkcióival nem csak a napi győztes címet, de az elődöntőt is kiérdemelte a TV2 népszerű show-műsorában.