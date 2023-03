A vármegyénkben filmet forgatott Oscar-díjasokról és -jelöltekről készült hétvégi összeállításunkban szerepelt Jamie Lee Curtis neve is, aki a Minden, mindenhol, mindenkor című filmben nyújtott meglehetősen hiteles alakításáért került fel a várományosok listájára. A hét Oscart is bezsebelő produkció epizodistájaként egy adóellenőrt alakít. Míg a Kőszárhegyhez közeli szár-hegyi kőbányában is felvételre került, a Borderlands c. videójáték alapján készült amerikai sorozat egyik főszerepében, Patricia Tannis régésznőként jelenik meg. Mint arról korábban beszámoltunk, a Pandóra bolygón játszódó sci-fi filmszéria régészeként nem a Seuso-kincs hiányzó darabjai után kutat.

A díjátadás utáni köszönő beszéde közvetlen és őszinte volt a jelenleg 64 éves színésznőnek, aki jelentős karriert tudhat maga mögött a mozivásznon kétszeres Golden Globe- és BAFTA-díjasként, valamint számos más elismerés birtokosaként. Beszélt arról, hogy Oscar-díját mindenek előtt szülei, Tony Curtis és Janet Leigh színművészek tiszteletére vette át, akik már nincsennek az élők sorában. Őket szintén jelölték a legjelentősebb filmes díjra, de nekik nem sikerült megkapniuk. Édesanyja, Janet Leigh 1961-ben kapott jelölést a legjobb női mellékszereplő kategóriában a Psycho című filmben nyújtott alakításáért. Míg édesapját, Tony Curtist 1959-ben jelölték a legjobb férfi főszereplőnek a A megbilincseltek címszerepéért.

A díjátvételt következő sajtótájékoztatón egy kérdésre, amely azt firtatta, tekinthetjük-e legalább félig magyarnak a neki ítélt Oscart, így válaszolt: „Igen, az alsó felét”. Majd egy dal kezdetét magyarul is énekelve, személyes vallomással is felért a hozzá fűzött megnyilatkozása: „Nagyon szeretem a magyar örökségemet.”