Jó lehetőség

Trejtnar Anita, aki egyebek mellett a Miss Hungary 2022 főszervezője is volt, a versenyekkel kapcsolatban csak annyit tett hozzá, hogy a Miss Hungary több királynője vált sikeres média-szereplővé az elmúlt évtizedekben. A szépségverseny kiváló alkalom arra, hogy tehetséges fiatalokat ismertessen meg az országgal, akikre majd büszkék lehetünk a jövőben!

A kocka el volt vetve

Horváth Lilla külseje már kislányként is elbűvölte a környezetét. A szépségversenyek világa iránt érdeklődő hölgy Újvárosban él. Mindennapjait kitölti az iskola, a kollégium, a sport és a barátok, de van egy másik világa is, ami felpörgeti a napjait. Volt már a La Burrata Mozzarella és a Miss Hungary szépségverseny kampányarca, míg legutóbb a Miss Tini Hungary 2022 fináléjában az ő fejére került a győztes korona. Emellett jégkorongozik, lovagol és boxol. De hogy, ki is ő valójában azt hamarosan megtudhatják.

– Mindösszesen kilenc éves voltam, amikor részt vettem egy gyermek szépségversenyen, ahol az egyik zsűritag azt mondta, olyan vagyok mint egy gyönyörű Barbi baba. Valahol itt kezdődött minden – emlékezett vissza a 7 évvel ezelőtti eseményekre Horváth Lilla. Igen, jól olvasták: ebből könnyen kiszámolható, hogy még csak 16 éves, de már több Miss Hungary versenyen is részt vett. Számára ezek a rendezvények különleges impulzusokat jelentenek. A családja pedig háttér-országként fogja a kezét lépésről-lépésre.

Horváth Lilla: A Miss Hungary szépségversenyek szuper élményeket, különleges helyzeteket és jó fej emberek ismeretségét adták nekem.

Fotós: Fördős Gábor

– Elsősorban a Miss Hungary szépségversenyek szuper élményeket, különleges helyzeteket és jó fej emberek ismeretségét adták nekem. Nem beszélve, a többi résztvevő lányról, a stábról, a szervezőkről, vagy a szponzorokról, akik a háttérben azon tevékenykedtek, hogy mi versenyzők jól érezzük magunkat. Mindegyik megmérettetés egy izgalmas felfedezést ad a nőiesség megmutatásában. Többek között, hogyan és miként kommunikálj az arcoddal, a kezeddel, a testmozgásoddal, mit tegyél vagy mit ne tegyél, hogy megfelelő kisugárzásod legyen, emellett milyen pózok, kéztartások, mimikák működnek jól és mik azok, amelyek nem. Elérni a megfelelő harmóniát nem is olyan könnyű, mint sokan gondolják.

Új ajtók nyíltak

Eddigi legnagyobb sikere a tavalyi év végén született meg: a Miss Tini Hungary fináléjában a dunaújvárosi lány fejére került a korona. – Hihetetlen érzés volt, amikor kimondták a nevem. Remélem a győzelemmel új lehetőségek adódnak számomra. Nyereményem szerint egy másik kontinens szépségversenyén képviselhetem Magyarországot. Ez igazán megtisztelő. A versenyek mellett, ami engem nagyon érdekel, az a fotózás. A modell-világból Palvin Barbi az, akinek követem az életét és a munkásságát. Hihetetlen karrier az övé, nagyon örülök a sikerének. A mai modell élet sokkal összetettebb és színesebb lett az évek alatt, mint korábban volt. Többféle megjelenéssel gazdagodott: többek között reklám-, divat- és katalógus modellt keresnek az ügynökségek, de még hosszasan sorolhatnám a lehetőségeket. Nem tudom még mit hoz ezzel kapcsolatban a jövő, de nem zárkózom el semmitől – mondta a rá jellemző mosollyal az arcán Lilla.

A dunaújvárosi lányt a versenyek mellett nagyon érdekli a fotózás világa.

Fotós: Seres András / Crystal Store

A tini szépségkirálynő másik nyereményeként a Crystal Store, az ország legnagyobb esküvői és alkalmi ruha webáruháza – akik egyébként az idei Miss Hungary szépségverseny döntőseit öltöztették – felkérte Lillát egy különleges fotózásra, amely február végén, a budapesti Mystery Hotelben zajlott. A képeket látva, pedig elég ütős lett!

De milyen is Lilla a mindennapjaiban?

– Ugyanolyan vagyok, mint bárki, a gimnazisták hétköznapi életét élem az edzések mellett. Dunaújvárosban lakom szüleimmel és a nővéremmel. Kéttannyelvű iskolába járok, mivel úgy gondolom, hogy a mai világban a nyelvismeret nagyon fontos – emelte ki, majd a hobbijaira is kitért:

A gimnazisták hétköznapi életét éli Horváth Lilla, szüleivel és nővérével lakik Újvárosban.

Fotós: Bémer Miki

Szeretem az állatokat, a szenvedélyem a lovaglás, de a jégkorong és a box is a szívemhez nőtt. Egyformán szeretem mindegyiket. A jégkorong csapatsport, ahol a társakkal együtt küzdünk. Rajongok a lovakért, egy időben voltak lovaim, akikről jó volt gondoskodni. Egy box edzés is megmozgatja mindenemet, emellett a jó zene és a társaság adja a plusz motivációt. Sokszor kérdezik tőlem, mi leszel, ha nagy leszel Lilla? Nem tudok még erre a kérdésre válaszolni. Egyelőre élvezem, ahol most tartok, aztán a többi meg legyen a jövő zenéje.