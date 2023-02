Ki ne emlékezne azokra az autós falinaptárakra, melyben a hölgyek szervizesként jelentek meg egy-egy hónapot hirdetve. Olyan ez a klip, mintha a 2000-es évek eleji népszerű kalendárium életre kelt volna. Az egykori Fehérvár Szépét a forgatáson szerzett élményiről, szerepéről kérdeztük.

– Több éves munkásságom alatt minden elsősorban a kapcsolat építésre összpontosult. Így történt a felkeres is. Ezek nélkül nem tartanék ott, ahol vagyok. Egy kedves ismerősöm keresett fel és azóta is vannak közös munkák. Pár órás forgatás volt a profi stáb és szereplők által egy este alatt leforgott. Minden munkámat élvezem, amit bár munkának emlegetek, de nem az. Ez egy szenvedély, hobbi. Szerencsés vagyok, mert az életemben mindig önmagam lehetek. Remekül érzem magam benne! Ez igaz a klipben alakított szerepemre is. Mivel a családomban többen is autószerelőnek tanultak, vagy már abban dolgoznak, így nem állt tőlem messze ez a szerep, ahogy a kocsik sem – nyilatkozta a feol.hu-nak, majd elárulta, hogy a jövőben is várható, hogy klippekben fog szerepelni.