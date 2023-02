Azért ez jó érzés, talán nem csak a zenét szerető fehérváriaknak: Az országos sajtót kinyitva ugyanis Schoblocher Barbara nevével találkozom a legmagasabb szinteken. A Blahalouisiana együttes énekesnője üde színfoltja volt ismét az egyik országos kereskedelmi csatornán futó tehetségkutatónak. Bevallom, erősen kötelező jelleggel ültem le két hete a vasárnap esti show-műsor elé, de már egy cseppet sem bánom. A királyok városának büszkesége az első két adásban egyaránt a szívét-lelkét kitette a színpadra, mindez pedig nem is maradhatott hatás nélkül: Kovács Kati, majd Britney Spears bőrébe bújva ámulatba ejtette a közönséget és a zsűritagokat, na meg persze engem is. Innen Székesfehérvárról nem is üzenhetnénk neki mást, minthogy Hajrá Barbi!