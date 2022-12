Különleges karácsony elé nézel: évek óta Dániában élsz. Megosztanád az olvasókkal, hogy ott miben más a szeretett ünnepe, mint itthon?

– A boltok nincsenek annyira tele, mert mindenki online rendel. Hihetetlen, de itt minden előbb történik: a városi tereket és a fákat már októberben feldíszítik fényekkel, míg az üzleteket közvetlenül Halloween után karácsonyi díszekbe öltöztetik. Különlegesség még a karácsonyi ebéd, vagy ahogy itt nevezik "julefrokost" ahol a barátaiddal, osztálytársaiddal, vagy épp munkatársaiddal tölthetsz el néhány kellemes órát. Ilyenkor mindenki hoz magával egytálételt, üdítőt és alkoholt. Az étkeket egyszer használatos faevőeszközökkel fogyasztjuk el. Egy igazi baráti jamboree.

Ezúttal anyukád és nevelőapukád látogat el hozzátok. Hogyan telik majd nálatok ez a családi ünnep?

– A húgom is itt lakik Dániában, tőlem mindössze néhány kilométerre. Már 24-én reggel jön és együtt főzzük meg a karácsonyi vacsit. Elég korán kezdünk, mert édesanyám és párja – legalábbis azt ígérték – már délben megérkeznek hozzánk. Különleges alkalom lesz, mert először fogok főzni az egész családnak. Bevallom picit izgulok, de tudom ezt is, mint minden más akadályt az életemben sikeresen fogok megugrani. A menü nálunk soha nem hagyományos magyar, mivel édesanyám félig magyar, félig olasz, míg apukám osztrák volt, ezért az ünnepi lakomában mind a három nemzet kiválóságai megmutatkoztak. Ez idén is így lesz. Magyar halászlé, Pasta al forno (sütőben sült ragus tészta) és libasült lesz krumplival.

Mi a legkedvesebb emléked erről az ünnepről, mit szeretsz benne a legjobban?

– A rohanós hétköznapokban nem mindig van időnk együtt leülni és enni az egész családdal. Az ünnepek alatt viszont van. A szeretteimmel töltött idő az, amit a legjobban szeretek az egészben. Vacsora után ajándékokat szoktunk adni egymásnak, aztán jöhet a családi kvízcsata. Remélem, idén is én nyerek!

Mennyire van honvágyad? Mikor láthatunk majd itthon?

– Én már itt vagyok itthon. A családom hiányzik nagyon meg a barátaim. Január végén utazom Magyarországra, hogy meglátogassam a váli és környékbeli ismerőseimet.