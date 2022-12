Karácsony 1 órája

Kiderült, hogyan tölti az ünnepeket Gurisatti Gréta

Olimpiai bronzérmes vízilabdázónőnk ezer szállal (és talán még ennél is több góllal) kötődik Dunaújvároshoz. A város büszkesége, bár nevelőegyesületétől (DFVE) a fővárosba igazolt idén, ettől még a szíve egyik fele, vagy talán háromnegyede is újvárosi maradt. Most kiderült, hogyan és mivel tölti az ünnepeket.

Kecskés Zoltán Kecskés Zoltán

Gurisatti Gréta a karácsonyi csodáról írt bejegyzésében. Forrás: Gurisatti Gréta közösségi oldala

Teljes karácsonyi lázban ég Gurisatti Gréta, aki különleges évet tudhat a háta mögött. A hazai rendezésű vizes világbajnokságon a válogatott tagjaként ezüstérmet szerzett, majd néhány nappal később a nyaralásán, a hőn áhított aranyat is megkapta szíve választottjától, eljegyezték. – Az egyik kedvenc karácsonyi csodám, amikor anyukám mesélte pár éve, hogy gyerekként mennyire szeretett volna egy zenélő hógömböt. Végül a Jézuska nagy meglepetésére elhozta neki a zenélő hógömböt, amiben a Télapó rénszarvas szánon repked a város fölött. Számomra a karácsonyi csodához, a pihenéshez hozzátartozik a családdal töltött közös idő, az otthoni bekuckózás, a film- és sorozatnézés is – árulta el mosolyogva közösségi oldalán.

