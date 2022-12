Negyedik rész 51 perce

Karácsony jégkorongos módra - Magosi Bálint otthon, az ünnepek alatt is hasonló energiákkal mozog mint a pályán

A Karácsony jégkorongos módra sorozatunkban a Hydro Fehérvár AV19 néhány játékosának karácsonyát mutatjuk be. Noha a feszített tempó miatt számukra nem áll meg az élet az ünnepek alatt sem, ők is igyekeznek átélni a karácsony csodáját, próbálják mindezt olykor sok száz, vagy ezer kilométerre a szeretteiktől. Mindnyájan sok szép emléket őriznek gyermekkorukból, és van akik már saját gyermekeinknek próbálják megmutatni az ünnep valódi lényegét és varázsát. A negyedik részben Magosi Bálint karácsonyába pillanthatunk be, aki sérülése miatt idén több időt tölthet családjával, és igyekszik is minél többet segíteni, hiszen 3 kisfiúnak szeretnék feleségével felejthetetlenné varázsolni az ünnepeket.

Fontos feladat jut a családfőnek - Idén, mivel sérült vagyok, minimálisan több időt tudok itthon tölteni, próbálok segíteni a feleségemnek - és persze a Jézuskának -, az ajándékok beszerzésében. Hozzáteszem ezt 90%-ban ő intézi. A karácsonyfát viszont az én feladatom kiválasztani. Boldogan emlékezik vissza - Minden együtt töltött karácsonyi ünnep a családom körében, mindig felhőtlen jókedv uralta az Ünnepeket, nagyon szerettem. Otthon is mindent belead, akárcsak a pályán, hiszen gyermekei öröménél nincs fontosabb - Természetesen a meglepetések kibontása okozza Nekik a legnagyobb örömet, az elmúlt 2 évben pedig legnagyobb fiammal, Barnival díszítjük fel a fát, most már ő teszi fel a csúcsdíszt. Mivel már ők is látják, hogy nem fogok örökké profi játékosként tevékenykedni, ezért 100%-ban mellettem állnak, és segítenek mindenben, én pedig igyekszem itthon is hasonló energiákkal mozogni, mint a pályán.

