A kisfiú közel négy hónapot töltött kórházban, hogy az életét megmentsék, állapotát stabilizálják: a tüdeje ugyanis összeomlott, leállt a veséje, vérmérgezést kapott, a túlnyomás miatt pedig meg kellett lékelni a fejét – fogalmazott a Borsnak a nagyszülő. Kása András értelemszerűen mindvégig nagyon aggódott unokájáért, akiért még a Velencei-tó többszöri körbetekerését is magára vállalta, hiszen hitt, hisz az akarat erejében, a közös fizikai és lelki összefogásban. Erről lapunk is tudósított, s a helyszínen, tekerés közben sikerült videóra vennünk, amint megosztja a világgal az örömhírt: levették Olivért a lélegeztetőgépről!

A kisfiút a horvátországi kórházban megműtötték, ott egy úgynevezett shuntöt ültettek be a kis agyába, majd egy osztrák kórházba szállították, hogy abban az országban lehessen, ahol a szülei – András lánya – is élnek. Itt rohamosan fejlődni kezdett, s miután elérte a kritikus 2000 grammot, hazavihették őt. Aztán érkezett az újabb rossz hír. Kiderült, hogy a kórházi steril körülmények után megviselte a kis harcos szervezetét a kinti lét, elkapott valamiféle hurutos megbetegedést, ezért ismét kórházba kellett szállítani. A Borsnak az aggódó Kása András annyit mondott: lánya már nagyon kimerült, de bízik benne, hogy hamarosan hosszú időre elfelejthetik a kórházi szobákat. A tervük az volt, hogy karácsonykor az egész család összegyűlik, de a körülmények miatt elképzelhető, hogy erre most csak egy videóhívás keretében lesz lehetőség...