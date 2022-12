Hogyan telt ez az év a számodra? Mik voltak a legfelemelőbb pillanatok, vagy éppen a legmélyebb gödrök, ha volt ilyen?

– Egy pillantásra elrepült egy év szintén.. Hihetetlen milyen gyorsan megy az idő.. Egyre jobban tudatosul bennem, hogy minden pillanatot meg kell élni és merni kell cselekedni. Volt szomorú idén is az életemben, de egyre jobban kiegyensúlyozottan érzem magam. Talán elindultam azon az úton ahol lennem kell. Mindenképpen a pozitív dolgok közé sorolnám, hogy idén helyezkedtem el állatorvosi asszisztensként. Kicsi gyermekkorom óta szeretem az állatokat és hogy most velük foglalkozhatom, mondhatni egy beteljesült álom ez számomra. Emellett a másik szenvedélyemnek a táncnak is hódolhattam. Nagyon jó érzés, hogy gyerekeket taníthatok meg a tánc nyelvére, a mosoly pedig amit az arcukon látok minden fáradtságot megér. Bővítettük egyesületünket Enying illetve Gárdonyban és januártól Pátyon is elérhetők leszünk, várjuk mindegyik bázisra az érdeklődőket!

Szoktál-e újévi fogadalmat tenni? Ha igen, mit?

– Sokat gondolkozom a fogadalmakon.. de soha nem az új év kezdetével valósul meg az elképzelés, jóval inkább amikor itt van az ideje. Kimondottan nincs most egyéb vágyam mint ami jelenleg körülöttem van. Legfőképp hálával tartozom a tanítványaim felé, akiktől nagyon sok szeretetet kapok minden héten, a kollégáim felé akik egész évben rugalmasan segítettek a munkákat összeegyeztetni, a barátaimnak akik a zűrös időkben is mellettem álltak. És a családomnak, akik otthonról támogatnak.

Mi vár rád a 2023-as esztendőben?

– A következő év tánc jegyében telik majd, sőt jobban mondva már az év utolsó napja is: egy utánozhatatlan samba showal fejezem be és kezdem el az új évet a színpadon, Tapolcán. 2023-ban tanítványaim és vele együtt az egyesületünk szerepel majd fókuszban. Jönnek a felkészítések, a versenyek, a táboroztatás, majd az évadzáró gála. A tánc többi területén pedig önmagam fejlesztése a cél, hogy még jobban példát tudjak mutatni tanítványaimnak.

Mit üzennél újévi köszöntőként a Hírlap olvasóinak a következő évre?

– Éljenek meg minden pillanatot, amit tehetnek az életben és valósítsák meg álmaikat. Minden lehetséges csak akarni kell, és fogadjuk el hogy minden okkal történik az életünkben. Szeretetben, biztonságban és egészségben gazdag új évet kívánok mindenkinek!