András menyasszonya Brigi, ahogy sok más női társa, már jó pár héttel az ünnepek előtt megkezdi a díszek gyártását. Idén angyalkákat készített, amiből jó pár darab Bandesz iskolájában landolt, hiszen fontos, hogy ilyenkor minél több helyszínt öltöztessünk ünnepi hangulatba. Természetesen a ház sem "ússza meg" és megkapja a jól megérdemelt égősorokat, amelyek sötétedés után káprázatos látványt nyújtanak. Mindenki tudja, milyen jó érzés végigsétálni ilyenkor a kis utcákban, és csodálni, hogy a családok miként díszítik fel otthonaikat, és miként ragyogják be azok a hideg téli estéket. Persze nem szeretnek átesni a ló túloldalára, nekik az a fontos, hogy meghittséget árasszon otthonuk.

Karácsony előtt két nappal Brigi veszi birtokba a konyhát és elkészíti a finomabbnál finomabb süteményeket, amelyben kisfia szívesen segédkezik neki. Szenteste viszont Andrisé a porond ugyanis az ő reszortja az ünnepi vacsora. Van minden, ami szem-szájnak ingere: csirketorta, mézes-mustáros csirkemell, töltött káposzta. Ahogy leszáll az éj és besötétedik, a meghittség veszi át a főszerepet, hiszen szeretnék, hogy Bandesz megélje a valódi karácsonyi csodát.

A kis kezek mindig nagy segítséget nyújtanak

A Jézuska tehát becsempészi az ajándékokat a karácsonyfa alá, majd csillagszórók fénye és lágy karácsonyi dallamok gondoskodnak a meghitt hangulatról. Az ajándékok kibontása is mindig hatalmas öröm, hiszen imádják látni egymás arcán az igazi mosolyt. Nincs is jobb dolog a világon szerintük, mint örömet okozni szerezni annak, akit szeretünk.

A mosolyok, melyekhez nem kellenek szavak

Az elmúlt évek karácsonyaira ha visszagondolnak, bőven akad megható pillanat, de két esztendő karácsonya volt számukra a legszívbemarkolóbb, hiszen ekkor el kellett búcsúzniuk Andristól, mivel csak a Szentestét tudták együtt tölteni, hajnalban pedig már indult is Dominikára a családfő. Az év bármely időszakában nehéz lett volna az elköszönés, de az ünnepek alatt még nehezebb volt megélniük ezt. A lányok ilyenkor különleges versekkel és énekekkel ajándékozták meg édesapjukat, hogy minél szebb emlékekkel vághasson neki a nagy kalandnak és legyen miből erőt meríteni a nehéz napokon.

A büszke apuka és gyönyörű lányai

Vicces és egyben megható is volt, amikor Bandeszka pedig belemászott a bőröndbe, és szeretett volna elutazni az apukájával. Idén viszont nem lesz könnyes búcsú és újra együtt ünnepelhet a Kása-család, lesznek is bőven az ünnepi asztal körül, de a létszám mégsem lesz teljes. A kis Olivér és szülei ugyanis még nem tudnak utazni, de biztos, hogy videóhívásban és lélekben is ott lesznek az asztal körül. Ha minden igaz, január elején pedig Andrisék utaznak ki Ausztriába, hogy végre kezükbe foghassák a család legnagyobb hősét, az unokájukat.

Andris és Brigi jó példát szeretnének mutatni, hogy a karácsony lényege nem az, ami a fa alatt van, hanem akik a fa körül vannak

És, hogy mit jelent a karácsony, miről szól ez az ünnep Kása András és családja számára?

- Nálunk minden nap a szeretetről szól, de ilyenkor még különlegesebb, amit érzünk a szívünkben, ezt szavakkal nem is lehet megfogalmazni. A legnagyobb öröm mindig az, hogy együtt lehetünk. Felejtsük el ilyenkor a hétköznapok súlyát, a legrosszabb dolgokat és kerüljön előtérbe a nevetés, a boldogság, a mosoly. Mert ez mindenkinek jár! Ha pedig kívánhatnának valamit a Jézuskától, akkor Brigi szeretné, hogy Kása Brigitta legyen végre, András pedig egészséget kívánna, nemcsak maguknak, hanem szerte a világon minden egyes embernek, valamint hogy legyen nagyobb békesség, tiszteljék jobban egymást az emberek, és figyeljünk oda a másikra, hiszen egy apró figyelmesség bearanyozhatja a másik napját.