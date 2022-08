Július utolsó hetében kiszúrtuk Székesfehérváron a tévécsatorna Farm felirattal, és logójával ellátott fehér terepjáróját. Nem véletlenül járt/vagy haladt át a városon, ugyanis Csabdiban megkezdődött a 2020-tól futó reality műsor új, harmadik évadának rögzítése. A Farm VIP műsorvezetője, Demcsák Zsuzsa saját hivatalos közösségi oldalán július 21 óta több alkalommal bejelentkezett a forgatásról, látványos felvételeket közölt magáról és a helyszínről, hol szalmabálával, vagy egy legelésző lóval, másik alkalommal pedig piros-fehér kockás abroszra bekészített hagymaféleségekkel. Azt is tudatta: „A forgatási helyszín idén is Csabdi. Itt lenni, kiszakadni a nagyvárosból, igazi csoda.” A tévés személyiség nem hiába ismert modellként is, a forgatáson viselt ruhái, legyenek azok a farmos hangulatot idézők vagy kimondottan elegánsak, mindig jól állnak neki. A felvételekből az is kiderül, a La Luna Divat készíti Demcsák Zsuzsa ruháit, stylistja pedig Kazal Viktória.

Adásba várhatóan ősszel kerül a Farm új évada. Ezen kívül minden mást hétpecsétes titokként kezelnek a produkció frontemberei. Az is csak július 1-én vált ismertté, hogy a Farm 2021-es évadjáért a televíziós újságírók legjobb reality műsorát kiérdemlő két producer, Katona Andor és Oláh Ákos közül az előbbi a TV2 kiemelt kreatív producerévé avanzsált. Arról egyelőre nincs hír, hogy a Farm VIP karakteres gazdája, Gáspár Zsolti máshová szegődött volna. Egyelőre

csak találgatni lehetne, kik azok a hírességek: sztárok és celebek, akik a Csabdiban található birtokon vállalják a vidéki élettel, gazdálkodással, állattartással járó versenyfeladatok újabb kalandos megpróbáltatásait.

A csabdiak, vagy ahogyan műsor gazdája, Gáspár Zsolti nevezi őket, „a falu népe”, jó kapcsolatban élnek a valóságshow készítőivel és résztvevőivel. Az előző évadokban sokan még a záróprogramban való szereplést is vállalták. A több mint 200 fővel dolgozó produkció nyilvánossá vált egyik kulisszatitka, hogy a forgatások Hitka Péter 45 hektáros birtokának egy részén történtek eddig, Fridrich István helyi gazda közreműködésével (gépek, felszerelések, állatok, takarmány biztosítása). A tévéstáb és a helyiek kölcsönösen jó kapcsolatára utal, hogy építenek a helybeli termelők alapanyagaira, s az ottani ételekre.