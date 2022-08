Ráadásul nem is akármilyet! Amerikait! Most kiderült, a hír igaznak bizonyult, az előzetes már a mozikban is látható; a film címe The Invitation (A meghívás). A csaknem kétórás mozi horror-thriller, a szinopszis szerint Evie (Nathalie Emmanuel) és Oliver (Hugh Skinner) a nádasdladányi kastélyba egy esküvőre érkezik, a lány itt ismerkedik meg egy bizonyos Walterrel (Thomas Doherty). A Fejér megyei kastély az angol vidéket hivatott megtestesíteni.

A filmet Jessica M. Thompson rendezte, és szeptember elsejétől lesz látható teljes valójában a mozikban.

Az előzetes (16 éven aluliaknak nem ajánlott!):

A Nádasdy-kastély nem mellesleg nem először szerepel a filmvásznon vagy a tévében: a 2003-as Underworld című, amerikai-német-magyar-angol készítésű, vámpíros filmsorozat első részének helyszíne is az impozáns épület, Kate Beckinsale főszereplésével.