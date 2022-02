A szereplők között egy fehérvári tehetség, Orsovai Reni is ott van, akire nem kicsi feladat hárult az első élő adásban, ugyanis Tóth Gabiként kellett bizonyítania. Reni azonban hihetetlen magabiztossággal vette az akadályt, és adta elő a Veled akarok lenni című számot. Tóth Gabi az egyik próba alkalmával meglepte Orsovai Renit, és hasznos tanácsokkal látta el, aminek nagyon örült a fiatal énekesnő. A zsűrit szó szerint lenyűgözte a produkció, többször hangzott el a tökéletes szó az értékelés során, amely a pontokon is meglátszott természetesen. Az előadás maximális pontszámot kapott, így a zsűrilista élén a fehérváriak büszkesége végzett vasárnap este, aki természetesen tovább is jutott, hiszen a nézők tetszését is elnyerte.

Orsovai Reni jövő héten az egyik zsűritag Papp Szabi bőrébe bújik majd. Várjátok már?