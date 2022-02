Az egyik futamban Kempf Zozoval állt szemben, akiről tudjuk, hogy elképesztő sebességgel suhan végig a pályákon, majd húzza be az ügyességi feladatokat is olykor pillantok alatt. Kása András azonban nem riadt meg a feladattól, és elképesztő büszkeséggel töltötte el, hogy sikerült behúznia a pontot. A futam után Nagy Rékával beszélgetett az agárdi apuka, aki lehetőséget kapott, hogy üzenjen családjának is. Hamar eltört a mécses Andrásnál, ami érthető, hiszen társaival együtt már hetek óta nem beszélhettek szeretteikkel.

"Nagyon szeretlek benneteket, és Kittikém boldog születésnapot" - hangzott el a Kihívótól, aki nem bírta visszatartani a könnyeit, miközben felköszöntötte lányát.

A játék végén Kása András azt is elmondta Monoki Lehel kérdésére, hogy kislánya adott neki erőt, és ha már nem lehet vele a születésnapján, akkor egy csodálatos teljesítménnyel ajándékozza meg őt.