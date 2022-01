Remek formában van 47 perce

Érzelmes pillanatok az Exatlonban - Kása András könnyekben tört ki a visszatérése után

Az Exatlon Hungary All Star évadában három Fejér megyei versenyző is erősíti a Kihívók csapatát, többek közt Kása András, aki az első évadban debütált, és lopta be magát a nézők szívébe.

Forrás: TV2

Az agárdi hatgyermekes édesapa a legjobbak között is helyett kapott, ám egy betegség miatt hetekig nem bizonyíthatott az Exatlon pályáin, ami hatalmas törés volt számára. A hosszú kihagyás után pedig érthető módon érzelmes volt a visszatérés. Hétfőn újra a TV képernyőjén láthattuk Kása Andrást, aki kiváló formában tért vissza. A Kihívó elmondta, hogy már nagyon jól érzi magát és várta a visszatérés pillanatát, hiszen a játék élményéért érkezett. A csapat hiányzott számára a legjobban, és egyből elragadták az érzelmek, ahogy erről beszélt. A visszatérés csodálatosra sikerült, és száz százalékos teljesítményt nyújtott, valamint az utolsó pontot is ő húzta be, így a Kihívók csapata visszatérhetett a villába két hét "táborozás" után.