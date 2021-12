A TV2 december 15-én este jelentette be, hogy kik szerepelnek majd az új sportrealityben, a versenyzők között pedig több Fejér megyei is ott van. Ismét szurkolhatunk. Az évadban sok ismert és kedvelt játékos visszatér.

A január 3-án kezdődő évadban a Bajnokok csapatát erősíti majd a kick-boksz világbajnok Rákóczi Renáta; az olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó, Ungvári Miklós. A pirosakat erősíti a második évad női győztese, Busa Gabriella is; visszatér a strandröplabdás Szabó Dorka és a fitness világbajnok Kocsis Alexandra, de pályára lép majd az ifjúsági olimpiai bajnok magyar párbajtőröző Esztergályos Patrik és a BMX világbajnok Kempf Zozo is. Hozzájuk csatlakoznak még az idén, a harmadik évadban bizonyító Bajnokok: a focista Ujvári Iza, a műugró Somhegyi Krisztián és a karatés Virág András.

Már így is rendkívül izgalmas a névsor, ám ha a Kihívók csapatára pillantunk, Fejér megyeiként többszörösen is megdobbanhatunk a szívünk: ismét izgulhatunk ugyanis a legutolsó szezon mindössze 21 éves fehérvári egyetemista győzteséért, Szente Grétiért, a hatgyermekes csupaszív agárdi családapáért, Kása Andrásért, aki sérülése miatt kényszerült idő előtt távozni a versenyből, valamint a székesfehérvári calisthenics edzőért, Rozs Gergelyért is.

Szente Gréti Forrás: TV2

Mellettük ismét köszönthetjük a versenyben az első évad győztesét, Huszti Katát; a három éve vállsérülése miatt távozó Salander Dorinát; a nagy esélyesnek tartott Szabó-Thomka Hannát; a gladiátori elszántsággal küzdő Mischinger Pétert, Pap Dorkát, Novák Zalánt, valamint Herceg-Kis Bálintot is, akik mindannyian győzni indulnak a Dominikai Köztársaságba.