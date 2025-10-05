október 5., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Szoboszlai Dominik látogatása döntetlent hozott a Csákvárnak

A Merkantil Bank Liga 9. fordulójában igen fontos találkozó várt Tóth Balázsékra. Az Aqvital FC Csákvár a Békéscsaba 1912 Előrét fogadta vasárnap 17 órakor.

Szabó Zsolt
Rögtön letámadott a Csákvár.

Fotó: Kricskovics Antal

A tabella két véglete mérte össze tudását vasárnap. A Csákvár az NB II-es tabella élmezőnyében tanyázott a találkozót megelőzően, a Békéscsaba pedig a sereghajtók közül igyekezett megtalálni a tabellán felfelé vezető utat. A találkozóra kilátogatott a Liverpool magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik is. A mérkőzés kezdőrúgása leginkább egy amerikai fociéhoz volt hasonló, teli erőből előrebikázták a csákváriak a labdát, amelyből arra lehetett következtetni, hogy már rögtön bátor, támadófutballal fog operálni Tóth Balázs együttese. Ez így is történt, rögtön beszorította a csabaiakat a hazai együttes. 

Csákvár
Rögtön letámadott a Csákvár.
Fotó: Kricskovics Antal

Ennek megfelelően a vezetést is a hazaiak szerezték meg. Bányai Péter lecsorgó lövését Mondovics Kevin lőtte közvetlen közelről a kapuba,0-1. A folytatásban Szabó Bence szögletből történő beadásából majdnem megduplázták a vezetést, ám végül a védelembe bombázták a játékszert. A vendégektől Harsányi került nagy helyzetbe, de körülbelül 10 méterről mellébombázott, így maradt a csákvári előny. Ezt követően hiába talált be ismét Mondovics, a játékvezető nem adta meg a találatot kezezés miatt. A félidő végén szögletből találtak be a csabaiak, Szabó Bálint egy fejes révén egyenlített ki, bár azt hozzá kell tenni, hogy Lehóczki Bendegúz épphogy nem tudta kitornázni a labdát. Így ért véget az első játékrész,1-1.

A második félidő elején a vendégek táboroztak le a hazai tizenhatos közelében. Azonban a hazaiak remek védekezést bemutatva semlegesítették a próbálkozásokat. Az 54. percben a csákváriaktól Magyar Zsolt emelt a felső sarokra, de lövése a felső kapufán csattant. A játékrész során rendkívül élvezetes játékot produkáltak a csapatok, szinte alig volt passzív játék, végig veszélybe forogtak a kapuk mindkét oldalon. A 71. percben ismételten Mondovics veszélyeztetett egy bal oldali felfutással ám a középre adott labdára nem érkezett senki. A 79. percben veszélyes helyzetet alakított ki a Békéscsaba. Egy sarokrúgás után Kóródi került nagy helyzetbe, de a lövés végül fölé szállt. A 86. percben a csereként beállt Simon András majdnem túljárt Békoscsabai kapus, Takács János eszén, azonban ismételten kimaradt a lehetőség. 

A mérkőzés vége őrült izgalmakat hozott, mindkét csapat elképesztő intenzitással hajtott a vezető gólért. Az utolsó percben Lorentz Mártont rúgták fel utolsó emberként azonban a játékvezető csak sárga lappal jutalmazta a békéscsabai védő megmozdulását. Végül 1-1-es döntetlennel zárult a találkozó. Ez az egy pont hosszú távon mindkét együttesnek jól jöhet még a bajnokságban. 

 Aqvital FC Csákvár-Békéscsaba 1912 Előre 1-1 (1-1)

 

