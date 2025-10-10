A 2025-2026-os idény első mérkőzését ugyan elveszítették Szuzana Lazovics lányai, de azóta több bravúrgyőzelmet is bemutatott az Alba Fehérvár KC. Az ezt követő NEKA elleni idegenben megvívott találkozón magabiztosan nyertek, majd a Szombathelyi KKA ellen egy egylabdás mérkőzésen, idegtépő izgalmak közepette nyertek hazai pályán 25-24-re. Majd következett a papíron sokkal erősebb Mosonmagyaróvár, ahol kétszer is felálltak 4 gólos különbségről az AFKC játékosai, és nagy meglepetésre legyőzték a mosoniakat idegenben 27-25-re. A vendégek három vereséggel kezdték a szezont. Az első fordulóban egyetlen góllal kaptak ki a Vác vendégeként, majd következett a Győri ETO és a Ferencváros elleni összecsapás, ahol mindkétszer a jóval esélyesebb együttes vitte el a két pontot.

Sorozatban negyedik győzelmét szerezheti meg az Alba Fehérvár KC

Fotó: Fehér Gábor

A két csapat egymás elleni mérlegét nézve fehérvári győzelem várható. A legutóbbi öt mérkőzésükből négyet nyert meg az AFKC, csak tavaly októberben szenvedtek vereséget idegenben a várdaiaktól.

„Szombaton a Kisvárda csapatát fogadjuk hazai pályán. Jó formában várjuk őket, hiszen három bravúros győzelem után vagyunk. Szeretnénk ezt a jó szériát folytatni, de tisztában vagyunk vele, hogy a Kisvárda is ki van éhezve a sikerre. Mindig szoros meccsre számítunk, de a célunk most is az, hogy itthon tartsuk a két pontot. Nagy szükségünk lesz a szurkolótáborunkra is, hiszen Mosonmagyaróváron is bebizonyították – bár kevesebben voltak –, mégis túlkiabálták a hazai drukkereket. Ahogy rajtuk, úgy rajtunk sem fog múlni a győzelem.” – nyilatkozta Zentai Dorottya, az Alba Fehérvár KC irányítója az összecsapás előtt.

Különleges mezben lépnek pályára szombaton az Alba Fehérvár KC játékosai

A szombaton 16:30-kor, a Köfém Sportcsarnokban megrendezett kézilabda találkozó különlegessége, hogy a játékosok rózsaszín mezben fognak pályára lépni, ugyanis az október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Ezzel a kezdeményezéssel híva fel az egyesület a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre, a prevenció és az önvizsgálat fontosságára. A klub közzé is tett egy „Gyere rózsaszínben!”-felhívást a szurkolók számára, így aki rózsaszín öltözékben érkezik a találkozóra, kedvezményes áron vásárolhatja meg a mérkőzésre szóló belépőjét.