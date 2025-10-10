október 10., péntek

Gedeon névnap

15°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

4 órája

Különleges mezben lépnek pályára szombaton az Alba Fehérvár KC játékosai

Címkék#Szuzana Lazovics#Alba Fehérvár KC#kézilabda

16:30-kor a Kisvárdai KC ellen folytatódhat Szabó Kittiék győzelmi sorozata. Az Alba Fehérvár KC hazai pályán fogadja a szabolcsiakat a női kézilabda K&H Liga NB I 5. fordulójában.

Szabó Zsolt

A 2025-2026-os idény első mérkőzését ugyan elveszítették Szuzana Lazovics lányai, de azóta több bravúrgyőzelmet is bemutatott az Alba Fehérvár KC. Az ezt követő NEKA elleni idegenben megvívott találkozón magabiztosan nyertek, majd a Szombathelyi KKA ellen egy egylabdás mérkőzésen, idegtépő izgalmak közepette nyertek hazai pályán 25-24-re. Majd következett a papíron sokkal erősebb Mosonmagyaróvár, ahol kétszer is felálltak 4 gólos különbségről az AFKC játékosai, és nagy meglepetésre legyőzték a mosoniakat idegenben 27-25-re. A vendégek három vereséggel kezdték a szezont. Az első fordulóban egyetlen góllal kaptak ki a Vác vendégeként, majd következett a Győri ETO és a Ferencváros elleni összecsapás, ahol mindkétszer a jóval esélyesebb együttes vitte el a két pontot.

Alba Fehérvár KC
Sorozatban negyedik győzelmét szerezheti meg az Alba Fehérvár KC
Fotó: Fehér Gábor

A két csapat egymás elleni mérlegét nézve fehérvári győzelem várható. A legutóbbi öt mérkőzésükből négyet nyert meg az AFKC, csak tavaly októberben szenvedtek vereséget idegenben a várdaiaktól.

Szombaton a Kisvárda csapatát fogadjuk hazai pályán. Jó formában várjuk őket, hiszen három bravúros győzelem után vagyunk. Szeretnénk ezt a jó szériát folytatni, de tisztában vagyunk vele, hogy a Kisvárda is ki van éhezve a sikerre. Mindig szoros meccsre számítunk, de a célunk most is az, hogy itthon tartsuk a két pontot. Nagy szükségünk lesz a szurkolótáborunkra is, hiszen Mosonmagyaróváron is bebizonyították – bár kevesebben voltak –,  mégis túlkiabálták a hazai drukkereket. Ahogy rajtuk, úgy rajtunk sem fog múlni a győzelem.” – nyilatkozta Zentai Dorottya, az Alba Fehérvár KC irányítója az összecsapás előtt.

Különleges mezben lépnek pályára szombaton az Alba Fehérvár KC játékosai

A szombaton 16:30-kor, a Köfém Sportcsarnokban  megrendezett kézilabda találkozó különlegessége, hogy a játékosok rózsaszín mezben fognak pályára lépni, ugyanis az október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Ezzel a kezdeményezéssel híva fel az egyesület a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre, a prevenció és az önvizsgálat fontosságára. A klub közzé is tett egy „Gyere rózsaszínben!”-felhívást a szurkolók számára, így aki rózsaszín öltözékben érkezik a találkozóra, kedvezményes áron vásárolhatja meg a mérkőzésre szóló belépőjét

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu